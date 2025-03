Les marchés européens prolongent leur repli, l'économie américaine inquiète

(AOF) - Les Bourses européennes ont poursuivi leur mouvement baissier, toujours pénalisées par les craintes à propos de l’économie américaine. Le CAC 40 a perdu 0,90% à 8047,60 points et l'Eurostoxx 50 a cédé 1,57% à 5 382,51 points. A Wall Street, les indices reculent encore plus nettement : le Dow Jones et le Nasdaq se replient respectivement de 1,18% et de 3,39% vers 17h30.

Hier, le président américain Donald Trump a refusé d'écarter le scénario d'une récession aux Etats-Unis cette année et prévenu de turbulences économiques à court terme du fait de ses programmes commercial et fiscal, lors d'une interview accordée à Fox News. "Je n'aime pas prédire ce genre de choses. Il y a une période de transition, parce que ce que nous faisons est très important", a-t-il déclaré.

Réagissant à ces propos, Commerzbank juge "intéressant" qu'il reconnaisse "que ses politiques génèrent des coûts d'ajustement et qu'il faut s'attendre à une période de vaches maigres dans un premier temps". Ce qui, selon lui, signifie qu'il "ne faut pas nécessairement s'attendre à ce qu'il annule, reporte ou atténue ses mesures".

En outre, les droits de douane américains continuent d'inquiéter les investisseurs. Sur ce sujet, le président américain a été évasif, signalant qu'ils pourraient augmenter dans les mois à venir.

Dans ce contexte, les taux longs reculent des 2 côtés de l'Atlantique. Après sa flambée de la semaine dernière, le rendement du 10 ans allemand perd 1,4 point de base à 2,83%.

Sur le Vieux Continent, JPMorgan a relevé ses prévisions de croissance pour l'Allemagne et la zone euro à la suite de l'annonce de la création par Berlin d'un fonds d'infrastructure de 500 milliards d'euros et de la révision des règles en matière d'emprunt.

L'économie allemande devrait croître de 0,4% en 2025 et de 1,5% en 2026 contre des estimations précédentes de -0,1% et 0,4%. Le PIB de la zone euro est attendu en progression de 0,8% cette année et de 1,2% l'année prochaine contre respectivement 0,7% et 0,9%.

Côté valeurs, Verallia a enregistré une des plus fortes hausses de l'indice SBF 120 après avoir confirmé ce lundi la réception d'une offre publique d'achat de BWGI.

Cette semaine sera moins chargée en résultats d'entreprises que les précédentes. Sont attendus ceux d'ID Logistics, Mersen et Virbac.

Côté statistiques, les chiffres de l'inflation américaine en février seront publiés mercredi et ceux en France sur la même période vendredi.