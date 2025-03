Les marchés européens portés par un vote historique allemand sur le budget

(AOF) - Les marchés européens ont clôturé en hausse alors que le Bundestag a donné son feu vert à une réforme du frein à l’endettement. Résultat, Francfort a surperformé : le DAX 40 progressé de 1,03% à 23 393,23 points après avoir inscrit un nouveau plus haut historique à 23 476,01 points. L'indice CAC 40 a gagné 0,50% à 8114,57 points. Aux Etats-Unis, les indices sont dans le rouge à la veille de la décision de la Fed : le Dow Jones perd 0,77% et le Nasdaq Composite 1,55% vers 17h30.

L'attention des investisseurs est tournée vers l'Allemagne ou le Bundestag a voté l'assouplissement de la "règle d'or", ou frein à l'endettement ("Schuldenbremse"), proposée par la CDU/CSU et le SPD pour faciliter le financement des dépenses de défense. Le Parlement a adopté avec la majorité des deux tiers nécessaire un amendement à la Loi fondamentale, selon lequel les dépenses de défense et de sécurité au-delà d'un certain niveau sont exemptées du frein à l'endettement.

Pour Robeco, il s'agit " d'un changement de politique majeur, avec une augmentation substantielle des dépenses publiques " qui " sera un catalyseur de la croissance en Allemagne et en Europe ". Le gérant en attend une amélioration de la performance des entreprises, soutenant les fondamentaux du marché européen du crédit, avec " une hausse significative de l'émission de dette publique allemande ".

La perspective d'un feu vert à une forte hausse des dépenses en Allemagne a permis une progression plus forte que prévu de l'indice Zew du sentiment des investisseurs allemands sur les perspectives économiques. Il est ressorti à 51,6 en mars contre 48,1 attendus après 26 en février.

Après des chiffres décevants d'hier, les Etats-Unis ont donné ce mardi des signes rassurants. La production industrielle a augmenté de 0,7% en février après une hausse de 0,3% en janvier. Elle était anticipée en progression de 0,2%.

Parallèlement 1,5 million de mises en chantier ont été enregistrées en février en rythme annuel alors que le consensus visait 1,38 million, après 1,35 million en janvier. 1,456 million de permis de construire ont été enregistrés le même mois en rythme annuel quand le consensus visait 1,45 million, après 1,473 million en janvier.

Si l'entretien entre Donald Trump et Vladimir Poutine était en cours, aucun détail n'avait encore filtré lors de la clôture en Europe.

A Paris, Bolloré a été relégué à l'avant-dernière place du SBF120 au lendemain de la publication de ses résultats 2024. Les banques ont prolongé leur tendance haussière. Hermès a enchaîné une deuxième séance dans le rouge.