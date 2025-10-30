 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 156,01
-0,55%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les marchés européens en ordre dispersé après une pluie de résultats
information fournie par AOF 30/10/2025 à 09:57

(AOF) - Les marchés actions européens s'affichent sans direction claire ce jeudi matin, les investisseurs digérant une nouvelle vague de résultats sans compter les propos d'hier de Jerome Powell. Le patron de la Fed a indiqué qu'une nouvelle baisse de taux en décembre est "loin" d'être acquise. La banque du Japon a laissé ce jeudi ses taux d'intérêt inchangés. Pour sa part, la BCE livrera son verdict en début d'après-midi. Au milieu de cet agenda particulièrement chargé, le CAC 40 cède 0,03% à 8198 points.

Le footsie recule de 0,41% à 9716 points, plombé par l'avertissement du géant publicitaire WPP (-10,37%) tandis que le Dax engrange 0,23% à 24179 points.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank