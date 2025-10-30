Les marchés européens en ordre dispersé après une pluie de résultats

(AOF) - Les marchés actions européens s'affichent sans direction claire ce jeudi matin, les investisseurs digérant une nouvelle vague de résultats sans compter les propos d'hier de Jerome Powell. Le patron de la Fed a indiqué qu'une nouvelle baisse de taux en décembre est "loin" d'être acquise. La banque du Japon a laissé ce jeudi ses taux d'intérêt inchangés. Pour sa part, la BCE livrera son verdict en début d'après-midi. Au milieu de cet agenda particulièrement chargé, le CAC 40 cède 0,03% à 8198 points.

Le footsie recule de 0,41% à 9716 points, plombé par l'avertissement du géant publicitaire WPP (-10,37%) tandis que le Dax engrange 0,23% à 24179 points.