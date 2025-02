Les marchés européens en légère hausse après Jerome Powell

(AOF) - Les marchés européens ont clôturé dans le vert après l'audition sans surprise du président de la Fed Jerome Powell, et malgré la décision de Donald Trump d’imposer une taxe de 25% sur l'aluminium et l'acier importés aux États-Unis. L'indice CAC 40 a gagné 0,28% à 8028,90 points tandis que l'EuroStoxx50 s'est adjugé 0,62% à 5391,72 points. Wall Street est plus hésitant avec un Dow Jones en légère hausse de 0,07% vers 17h30.

" Notre politique monétaire étant désormais nettement moins restrictive qu'auparavant et l'économie restant forte, nous n'avons pas besoin de nous précipiter pour ajuster notre politique monétaire ". Telle est la position, conforme aux attentes des analystes, qu'a défendue Jerome Powell ce mardi pour son audition bisannuelle de politique monétaire devant la commission du Sénat chargé de la Banque, de l'Immobilier et des Affaires urbaines.

"Si l'économie reste forte et que l'inflation ne continue pas à évoluer durablement vers 2 %, nous pourrons maintenir la politique de restriction plus longtemps" a ajouté le président de la Fed. Les investisseurs prendront connaissance demain de l'inflation aux Etats-Unis en janvier.

Sur le marché des taux, le rendement du 10 ans américain gagne 3,5 points de base à 4,533% et son équivalent allemand, 6,7 points de base à 2,432%.

ING prévoit deux baisses de taux au cours du second semestre de l'année 2025, avec des créations d'emplois et des pressions salariales plus faibles, associées à une inflation immobilière également plus faible, contribuant à compenser partiellement l'impact d'éventuels droits de douane. Cela devrait donner à la Fed la possibilité de continuer à rapprocher sa politique monétaire d'une position " neutre ".

Côté valeurs, Kering a progressé après la publication de ses résultats 2024 moins dégradés qu'attendu grâce à un bon contrôle des coûts. Plus forte hausse de l'indice SBF120, Beneteau a bondi après avoir indiqué que sa marge opérationnelle courante 2024 serait "sensiblement supérieure aux dernières prévisions". Les taxes décidées par le président américain ont pesé sur ArcelorMittal et Aperam.