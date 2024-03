Les marchés européens en hausse, Atos au centre de l'attention

En revanche, Rubis a fini leader du SBF 120 au lendemain de l'officialisation de l'arrivée de l'homme d'affaires Vincent Bolloré à son capital. Ce dernier a pris une participation de 5,03% du capital et des droits de vote de Rubis, via sa société basée au Luxembourg, Plantations des Terres Rouges, selon un avis publié hier par l'autorité des marchés financiers.

Côté valeurs, à Paris, Atos a finalement terminé dans le vert après avoir chuté ce matin. Le groupe informatique a annoncé une perte nette annuelle record de plus de 3 milliards d'euros et vouloir obtenir un plan de refinancement d'ici juillet.

Les investisseurs attendent d'en savoir plus vendredi sur les chiffres de l'inflation aux Etats-Unis. L'indice des prix (PCE) sera très surveillé par la Fed qui prévoit trois baisses de taux cette année. Les chiffres de l'inflation dans plusieurs pays européens seront aussi annoncés.

