Les marchés européens dans le vert malgré la menace protectionniste

(AOF) - Les marchés actions européens ont clôturé en hausse malgré l’attente de précisions sur la politique douanière américaine. Le CAC 40 a gagné 1,08% à 8108,59 points et l’EuroStoxx 50 1,12% à 5476,43 points. En forte hausse hier, les indices américains évoluent en ordre dispersé, avec un Dow Jones en repli de 0,11%, vers 17h45.

Les investisseurs attendent les détails des intentions de Donald Trump au sujet des droits douanes réciproques prévus à partir du 2 avril. Le président américain pourrait cependant se montrer plus souple qu'anticipé initialement.

Les chiffres économiques publiés outre-Atlantique ont donné l'image d'une économie américaine moins dynamique qu'attendu alors qu'hier l'indice des directeurs d'achat composite avait positivement surpris.

Les ménages américains ont moins le moral

L'indice de confiance des consommateurs du Conference Board est tombé en mars au plus bas depuis juillet 2022. Il est ressorti à 92,9 contre 100,1 en février, alors qu'il était attendu à 94,2. " Les anticipations d'inflation moyenne sur 12 mois ont de nouveau augmenté, passant de 5,8 % en février à 6,2 % en mars, les consommateurs restant préoccupés par les prix élevés des produits de base essentiels comme les œufs et par l'impact des tarifs douaniers " précise l'organisme. A propos de ces chiffres, Mohamed A. El-Erian, économiste et conseiller d'Allianz, évoque sur BlueSky, " un relent persistant de stagflation ".

Les ventes de logements neufs se sont élevées à 676 000 unités en février en rythme annuel, sous le consensus de 682 000.

La fin de la séance a été marquée par l'accord entre les Américains, les Russes et les Ukrainiens pour cesser les hostilités en mer Noire, zone de transit importante pour les céréales. Les trois parties ont également convenu d'élaborer des mesures pour mettre en œuvre l'accord visant à interdire les frappes contre les installations énergétiques de la Russie et de l'Ukraine. Les cours du pétrole reculaient à la fin de la journée en Europe.

Côté valeurs, Legrand a terminé en tant que lanterne rouge du CAC 40 après le lancement ce mardi de sa sixième feuille de route RSE pour la période 2025-2027. Les banques ont figuré une nouvelle fois parmi les plus fortes hausses du CAC 40, le secteur confirmant son attrait depuis plusieurs mois.