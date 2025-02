Les marchés européens dans le vert avant Nvidia

Après Danone, Stellantis, Interparfums et Worldline aujourd'hui, un grand nombre de publications d'entreprises sont attendues demain jeudi avec au programme les résultats d'Axa, Engie, Saint-Gobain, Valeo, Vallourec, Veolia notamment.

En France, Stellantis a terminé lanterne rouge du CAC après la chute de sa marge opérationnelle en 2024. De même, Worldline a été relégué à la dernière place de l'indice SBF 120 après avoir enregistré des résultats 2024 et des objectifs 2025 décevants.

Les résultats du mastodonte américain Nvidia seront connus après la clôture de Wall Street. Ils devraient décider de la poursuite ou non du rebond constaté aujourd'hui à Wall Street. Sur le front des statistiques, l'indice PCE américain, particulièrement suivi par la Fed, sera à surveiller vendredi.

"Les actions de la zone euro se négociant avec une décote plus importante que la normale par rapport aux États-Unis, toute bonne surprise en matière de croissance ou de politique en Europe pourrait prolonger la surperformance récente", affirme Xavier Baraton, CIO de HSBC Asset Management. Il constate que depuis le début de l'année, les actions de la zone euro ont "largement surperformé leurs homologues américaines, avec une hausse d'environ 12 % contre un gain d'environ 4 % pour le S&P 500", ce qui "s'explique par les faibles valorisations observées à la fin de l'année dernière".

Les investisseurs s'interrogent ce mercredi sur le destin des actions européennes. "La zone euro continue d'afficher une croissance atone. Les PMI se sont légèrement améliorés, mais restent faibles", soutient Nicolas Jullien, CFA, global head of fixed income chez Candriam.

(AOF) - Les marchés actions européens ont clôturé dans le vert au terme d’une séance marquée par un grand nombre de publications de sociétés. Le CAC 40 a gagné 1,15% à 8143,92 points et l’EuroStoxx50, 1,49% à 5529,14 points. Wall Street s’affiche également dans le vert avec un Nasdaq Composite en progression de 1,21%, vers 17h45.

