Les marchés européens au beau fixe après la Fed : la BNS prend de l'avance

Toujours sur le plan économique, le secteur privé était quasiment stable en mars en zone euro grâce au secteur des services, a indiqué S&P Global. Selon une première estimation, l'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 49,9 en mars contre 49,2 en février. Le consensus s'élevait à 49,7. Un PMI inférieur à 50 signale une contraction du secteur et un PMI supérieur à 50, une expansion.

En revanche, la Banque nationale suisse a été la première des grandes Banques centrales à baisser ses taux d'intérêt. Elle a pris par surprise les économistes en abaissant son taux directeur de 25 points de base à 1,5%. "L'assouplissement de la politique monétaire est possible car la lutte contre l'inflation au cours des cinq derniers semestres a été efficace", a-t-elle expliqué.

La Fed a sans surprise opté pour le statu quo sur les taux. Les investisseurs ont surtout été rassurés par le maintien de ses projections de trois baisses des taux cette année. Ils s'inquiétaient que la Fed ne prévoient plus que 2 assouplissements monétaires après de récentes statistiques plus élevées que prévu à propos de l'inflation. Le premier assouplissement monétaire est attendu en juin.

(AOF) - Les marchés actions européens ont progressé, rassurés par les annonces de la Fed mercredi soir. L'indice CAC 40 a gagné 0,22% à 8179,72 points après avoir inscrit ce matin un nouveau plus haut historique à 8 229,25 points. L'EuroStoxx50 a gagné 1,03% à 5053,36 points. Déjà bien orientés hier, le Dow Jones gagne 0,78% et le Nasdaq Composite, 0,8à% vers 17h30.

