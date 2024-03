"Les marchés du crédit ont bien résisté" (AXA IM )

(AOF) - "La volatilité sur les taux s'est poursuivie en février, reflétant un repricing des marchés quant au nombre de baisses de taux attendu de la part des banques centrales en 2024. Les marchés ont également été affectés par la volatilité liée à l'immobilier commercial américain dans le bilan des banques régionales allemandes, ainsi que par la hausse de l'inflation américaine à travers les données de l'indice des prix à la consommation (CPI) et de l'indice des prix à la production (PPI), introduit Boutaina Deixonne, head of euro IG and HY credit at AXA IM.

Selon l'experte, les marchés du crédit ont bien résisté, soutenus par la publication de résultats plutôt résilients et par de fortes entrées au sein de la classe d'actifs.

Avant de conclure : "La saison des résultats du quatrième trimestre 2023 est presque terminée, avec des chiffres quelque peu décevants pour les entreprises européennes, notamment dans les secteurs cycliques comme celui de l'énergie. La saison des résultats aux États-Unis a été plus solide, avec près de 80 % des entreprises dépassant les attentes du consensus. Dans l'ensemble, les indicateurs de crédit restent solides, même si les fusions et acquisitions reprennent progressivement".