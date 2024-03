Les investisseurs attendent d'en savoir plus vendredi sur les chiffres de l'inflation aux Etats-Unis. L'indice des prix (PCE) sera très surveillé par la Fed qui prévoit trois baisses de taux cette année. Les chiffres de l'inflation dans plusieurs pays européens seront aussi annoncés.

(AOF) - Au terme de la troisième séance de cette semaine écourtée en raison du week-end de Pâques, les marchés actions européens ont fini sur des niveaux record. Gagnant 0,25%, l'indice CAC 40 a clôturé à 8204,81 points après avoir touché un nouveau plus haut historique à 8 230,38 points. L'EuroStoxx50 a progressé de 0,32% à 5080,28 points après avoir atteint un plus haut absolu à 5 095,11 points. Aux Etats-Unis, les indices évoluent dans le vert également. Le Dow Jones avance de 0,54% vers 17h30.

Les marchés dans le vert avant l'inflation américaine, nouveau plus haut du CAC

