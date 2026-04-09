Les marchés boursiers se redressent grâce aux nouveaux espoirs suscités par le Moyen-Orient, tandis que le pétrole réduit ses gains

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les investisseurs reprennent espoir après la demande d'Israël d'entamer des pourparlers de paix au Liban

* Les prix du pétrole se redressent après la forte baisse de mercredi

* Wall Street en hausse après les derniers efforts de paix au Moyen-Orient

* Les actions européennes ont baissé après la journée la plus forte depuis quatre ans

(Mise à jour des prix avec la clôture de la bourse américaine et le règlement du pétrole) par Sinéad Carew et Marc Jones

L'indice MSCI des actions mondiales a légèrement progressé jeudi, tandis que le dollar a perdu du terrain et que la hausse du pétrole s'est réduite, après qu'Israël a cherché à engager des pourparlers de paix avec le Liban et que les espoirs d'une trêve fragile dans le Golfe ont été ravivés . L'optimisme des investisseurs quant aux perspectives de paix au Moyen-Orient est revenu en fin de matinée aux États-Unis lorsque le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré qu'il souhaitait qu'Israël entame des pourparlers de paix avec le Liban qui incluraient également le désarmement du Hezbollah, qui est lié à l'Iran. Cette annonce a permis de dissiper l'inquiétude des marchés au lendemain d'un bombardement israélien sur le Liban qui a fait plus de 300 morts et a semblé mettre en péril le processus de paix américano-iranien de Donald Trump . L'Iran avait indiqué que le Liban devrait faire partie du cessez-le-feu annoncé mardi soir. Les frappes israéliennes et les rares signes d'ouverture du détroit d'Ormuz, une voie d'acheminement du pétrole essentielle, ont fait grimper en flèche les prix du pétrole plus tôt dans la journée de jeudi.

Mais le brut américain CLc1 s'est établi en hausse de 3,66%, soit 3,46 dollars, à 97,89 dollars le baril, bien en dessous du pic de 102,70 dollars pour la journée, et le Brent

LCOc1 , après avoir augmenté plus tôt à 99,50 dollars, s'est établi pour la journée à 95,92 dollars le baril, en hausse de 1,23%, soit 1,17 dollars.

Les gains des actions américaines ont toutefois été relativement modestes par rapport à la hausse de plus de 2 % enregistrée mercredi, les investisseurs considérant toujours le cessez-le-feu comme fragile. Mona Mahajan, responsable de la stratégie d'investissement et de l'allocation d'actifs chez Edward Jones à New York, a déclaré qu'elle s'attendait à des "chocs en cours de route avant que nous n'atteignions un état de réconciliation réellement significatif et stable".

"Mais ce à quoi les marchés réagissent vraiment, c'est à l'idée que le pire scénario n'est plus d'actualité. On craignait vraiment que, si la situation s'aggravait, les prix du pétrole puissent rester significativement au-dessus de 100 dollars pendant une période prolongée", a déclaré Mahajan. "Les marchés estiment que l'on se dirige vers une réconciliation, une sorte d'accord de paix, et notamment pas dans la mauvaise direction de l'escalade." A Wall Street, le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 275,88 points, soit 0,58%, à 48 185,80, le S&P 500

.SPX a augmenté de 41,85 points, soit 0,62%, à 6 824,66, et le Nasdaq Composite .IXIC a augmenté de 187,42 points, soit 0,83%, à 22 822,42. L'indice MSCI des valeurs mondiales .MIWD00000PUS a progressé de 2,11 points, soit 0,20%, à 1 033,16.

Plus tôt, l'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX avait clôturé en baisse de 0,15%.

Les marchés asiatiques ont reflété la nervosité de la nuit, avec le Nikkei .N225 du Japon en baisse de 0,7% après avoir bondi de plus de 5% mercredi. La Corée du Sud .KS11 a chuté de 1,6%, après un bond de 6,8% lors de la séance précédente, et l'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a reculé de 0,7% après le rallye de 5% de mercredi.

LES ACTIFS SE RETOURNENT SUR LES ESPOIRS DU MOYEN-ORIENT

Les bons du Trésor américain ont été mitigés, le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans

US10YT=RR ayant baissé de 0,2 point de base à 4,289%, contre 4,291% mercredi en fin de journée, tandis que le rendement des obligations à 30 ans US30YT=RR a augmenté de 0,8 point de base à 4,8938%. Le rendement de l'obligation à deux ans US2YT=RR , qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt de la Réserve fédérale, a baissé de 0,9 point de base à 3,785%, contre 3,794% mercredi soir. Sur le marché des changes , l'indice du dollar =USD , qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises comprenant le yen et l'euro, a baissé de 0,23% à 98,83, l'euro

EUR= étant en hausse de 0,3% à 1,1697 dollar. Face au yen japonais JPY= , le dollar s'est renforcé de 0,34% à 159,12. Dans les métaux précieux , un dollar américain plus faible a apporté un soutien, tandis que les investisseurs évaluaient les perspectives de paix et attendaient des données clés sur l'inflation. L'or au comptant XAU= a augmenté de 1,12% à 4 769,23 dollars l'once, tandis que l'argent au comptant XAG= a augmenté de 2% à 75,60 dollars l'once. L'inflation est une préoccupation majeure pour les investisseurs qui attendent les données de l'indice des prix à la consommation américain de mars (CPI), qui devrait refléter l'impact des prix du pétrole qui sont toujours nettement plus élevés que les niveaux d'avant-guerre. Ces données sont attendues vendredi avant l'ouverture du marché. "L'inflation, même si elle subira quelques chocs au cours des prochains mois, devrait continuer à évoluer dans la bonne direction jusqu'à la fin de l'année", a déclaré Mahajan.