Les marchés boursiers reculent alors que les négociations de paix entre les États-Unis et l'Iran piétinent et que l'engouement pour l'IA s'essouffle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La chute des valeurs technologiques fait plonger les marchés

* Les actions européennes reculent de 0,2%, les contrats à terme américains baissent

* Les cours du pétrole devraient afficher une hausse hebdomadaire alors que les espoirs d'un accord de paix entre les États-Unis et l'Iran s'amenuisent

* Les chiffres de l'emploi non agricole aux États-Unis seront publiés plus tard vendredi

(Mises à jour pour l'ouverture des marchés européens à 08h00 GMT) par Lawrence White

Les actions ont reculé vendredi, les investisseurs adoptant une attitude défensive à l'approche du week-end, inquiets de la recrudescence des hostilités au Moyen-Orient alors que les pourparlers de paix entre les États-Unis et l'Iran sont dans l'impasse. La milice du Hezbollah, soutenue par l'Iran, a rejeté jeudi une nouvelle proposition de cessez-le-feu au Liban et Israël a déclaré qu'il ne retirerait pas ses troupes du pays, sapant ainsi les efforts du président américain Donald Trump pour mettre fin aux combats dans cette région et parvenir à un accord de paix avec Téhéran. Par ailleurs, la vague de ventes déclenchée par l'intelligence artificielle après que le fabricant de puces Broadcom AVGO.O a annoncé mercredi des résultats décevants s'est poursuivie pour un deuxième jour, les investisseurs prenant leurs bénéfices après une récente remontée fulgurante.

L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a reculé de 0,2%, entraîné par la baisse des valeurs technologiques .SX8P qui ont progressé de 33% au cours des deux derniers mois, soit la plus forte hausse parmi les secteurs de l'indice global.

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a chuté de 2,23% lors des échanges asiatiques, l'indice sud-coréen Kospi .KS11 , fortement orienté vers les technologies, plongeant jusqu'à 7%.

“On assiste à une forte aversion au risque aujourd’hui,” a déclaré Charu Chanana, stratège en chef des investissements chez Saxo.

“La Corée a été l'un des principaux bénéficiaires du supercycle de la mémoire IA. Ainsi, lorsque Broadcom a déçu les attentes en matière d'IA, les investisseurs ont rapidement réduit leur exposition à l'ensemble de la chaîne des semi-conducteurs,” a-t-elle ajouté.

“Le problème n’est pas que la demande en IA ait disparu, mais que les attentes étaient devenues extrêmement élevées, et même de bons chiffres ne suffisent plus à moins que les prévisions ne continuent de progresser.” Les contrats à terme sur le Nasdaq NQc1 ont reculé de1,2% et les contrats à terme sur le S&P 500 ESc1 ont baissé de 0,6%, après une séance mitigée à Wall Street cette nuit.

Les cryptomonnaies ont prolongé leurs récentes baisses, le bitcoin BTC= perdant 1,4% à 62 725,54 dollars et s'orientant vers une baisse hebdomadaire de 15%, sa plus forte depuis la semaine où FTX s'est effondré en novembre 2022, tandis que l'ether ETH= reculait de 2,3% à 1 732,09 dollars.

LE PÉTROLE EN VOIE DE REGAGNER DU TERRAIN SUR LA SEMAINE Les cours du pétroleont légèrement reculé après qu'Oman a déclaré que les opérations au port de Mina al Fahal se déroulaient normalement, suite à un précédent article de Reuters indiquant que les chargements de pétrole avaient été suspendus à la suite d'une explosion. Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont reculé de 24 cents à 94,79 dollars le baril et les contrats à terme sur le brut américain CLc1 ont légèrement baissé de 0,6% à 92,48 dollars le baril,les deux contrats s'apprêtant à afficher leur première hausse hebdomadaire en trois semaines. Kristian Kerr, responsable de la stratégie macroéconomique chez LPL Financial, a déclaré que les marchés sous-estimaient la complexité du rétablissement du trafic maritime dans le détroit d'Ormuz à son niveau d'avant-guerre, même si Washington et Téhéran parvenaient à un protocole d'accord .

“Toute augmentation précoce des volumes de barils proviendra probablement du pétrole brut déjà produit, y compris celui stocké sur des navires immobilisés ou flottants et les cargaisons iraniennes en entrepôt, plutôt que d’une reprise durable de la production ou des exportations,” a-t-il déclaré.

“En d’autres termes, il s’agit davantage de lever les goulets d’étranglement existants que de relancer l’offre.”

LES REGARDS SE TURNENT VERS LES CHIFFRES DE L'EMPLOI NON AGRICOLE AUX ÉTATS-UNIS

Sur le marché des devises, le dollar était en passe d'enregistrer une hausse hebdomadaire de 0,5% =USD , soutenu par le conflit au Moyen-Orient. Le yen JPY= a stagné près du niveau de 160 pour un dollar et a finalement gagné 0,1% à 159,95, alors que les responsables japonais ont intensifié leurs avertissements sur la devise en difficulté, gardant les traders en alerte face à une nouvelle intervention de Tokyo. Les données publiées vendredi ont montré que les réserves de change du Japon avaient diminué de 77 milliards de dollars en mai.

L'attention se porte désormais sur les données très attendues sur l'emploi non agricole aux États-Unis, qui seront publiées plus tard dans la journée.

Les prévisions du marché tablent sur une solide hausse de 85 000 emplois, maintenant le taux de chômage à 4,3%. Tout résultat supérieur à ces prévisions réduirait probablement encore les chances d'une hausse des taux par la Réserve fédérale.