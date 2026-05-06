Les marchés boursiers mondiaux s'envolent grâce aux espoirs de paix avec l'Iran et à l'euphorie suscitée par l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les actions européennes bondissent de 1,5 %; les contrats à terme américains progressent

* Les commentaires de Trump sur l'accord de paix et l'engouement pour l'IA stimulent les marchés

* L'indice MSCI World atteint un niveau record

* Le yen s'envole à 155 alors que les rumeurs d'intervention vont bon train

(Mises à jour pour la séance européenne) par Gregor Stuart Hunter et Harry Robertson

Les actions ont bondi mercredi alors que les cours du pétrole reculaient, après que le président américain Donald Trump a vanté les « progrès considérables » accomplis en vue d’un accord de paix avec Téhéran, tandis que la dynamique des transactions liées à l’IA s’accélérait.

Trump a déclaré qu'il suspendrait brièvement l'opération baptisée « Project Freedom », qui consiste à escorter des navires dans le détroit d'Ormuz, par lequel transite environ un cinquième du pétrole et du gaz naturel liquéfié mondial; ce détroit est bloqué par l'Iran depuis fin février, ce qui a déclenché une crise énergétique mondiale.

Le Brent LCOc1 , référence mondiale, a chuté de 3,2 % à 106,40 dollars le baril. Cela a aidé les actions à progresser après un rebond mardi.

L'indice européen STOXX 600 .STOXX a bondi de 1,5 % en début de séance, après avoir progressé de 0,7 % la veille. L'indice MSCI All-Country World .MIWD00000PUS a grimpé de 0,7 % pour atteindre un nouveau record.

Dans le même temps, les contrats à terme sur le S&P 500

ESc1 ont progressé de 0,3 %, au lendemain d'une hausse de 0,8 % de l'indice .SPX , qui a atteint son plus haut niveau historique , porté par les bons résultats des entreprises et l'engouement pour l'intelligence artificielle.

“Il semble que les investisseurs en actions cherchent toujours à faire fructifier leur argent et se jettent sur les nouvelles positives en provenance du Golfe”, a déclaré Chris Turner, responsable des marchés mondiaux chez ING.

“Les perspectives d'un accord de paix permanent restent toutefois très incertaines, et le pétrole devrait rester très volatil.”

Bien que les actions aient fortement rebondi ces dernières semaines, les marchés pétroliers et obligataires laissent entrevoir un impact potentiellement important du conflit sur l'économie mondiale.

Les prix du pétrole restent supérieurs de près de 50 % à leur niveau de fin février, date à laquelle le conflit a éclaté. Les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans

US10YT=RR , qui donnent le ton aux coûts d'emprunt dans le monde entier, ont augmenté d'environ 40 points de base.

LA REPRISE DE L'IA PROPULSE LES ACTIONS ASIATIQUES À LA HAUSSE

L'indice le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a bondi de 2,9 %. Cette hausse a été tirée par une progression de 6,5 % de l'indice sud-coréen KOSPI .KS11 , qui a rouvert après un jour férié.

Samsung Electronics 005930.KS a bondi de 14 %, dépassant la barre des 1 000 milliards de dollars de capitalisation boursière et devançant Berkshire Hathaway BRKa.N .

“Compte tenu des dépenses d'investissement que nous observons de la part des hyperscalers (spécialisés dans l'IA) aux États-Unis, la trajectoire de croissance des bénéfices pour des secteurs tels que les semi-conducteurs, le matériel technologique, l'industrie et les matériaux en Asie dépasse tout ce que j'ai pu voir depuis longtemps”, a déclaré Rushil Khanna, responsable des investissements en actions pour l'Asie chez Ostrum, une filiale de Natixis Investment Managers.

Aux États-Unis, l'action du fabricant de puces Advanced Micro Devices AMD.O a bondi de 16 % en séance prolongée, la société ayant annoncé mardi un chiffre d'affaires prévisionnel pour le deuxième trimestre supérieur aux attentes de Wall Street , ce qui a contribué à alimenter l'enthousiasme pour l'IA sur l'ensemble des marchés.

Sur les marchés des changes, le yen JPY= s'est fortement raffermi dans l'après-midi, gagnant jusqu'à 1,8 % pour s'établir à 155 contre le dollar, les traders restant à l'affût d'une nouvelle intervention des autorités de Tokyo pour soutenir la devise en difficulté.

“Il règne actuellement un certain optimisme autour d’un « accord » entre les États-Unis et l’Iran; il est possible que les autorités aient décidé que c’était le bon moment pour donner un coup de pouce supplémentaire au yen”, a déclaré Thomas Mathews, responsable des marchés pour l’Asie-Pacifique chez Capital Economics à Wellington.

“Cela dit, il pourrait simplement s'agir d'un volume de transactions réduit en raison des vacances; mieux vaut attendre de voir comment la situation évolue d'ici la fin de la semaine.”

Le dollar américain =USD , qui a servi de valeur refuge pendant la guerre avec l'Iran, a reculé de 0,3 % face à ses principaux homologues, reflétant les espoirs des investisseurs quant à un éventuel accord.

Dans le même temps, les rendements des obligations d'État ont baissé, tout comme les prix du pétrole, les traders ayant revu à la baisse leurs anticipations de hausse des taux par les banques centrales.

Le rendement clé des bons du Trésor américain à 10 ans a baissé de 5 points de base, à 4,37 %.