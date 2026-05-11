Les marchés boursiers en hausse et le dollar stable à la veille de la rencontre entre les États-Unis et la Chine ; les négociations sur l'Iran dans l'impasse

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* Les négociations entre les États-Unis et l'Iran achoppent

* Le pétrole rebondit, les actions progressent légèrement

* L'Iran à l'ordre du jour alors que Trump se rend en Chine cette semaine

(Mise à jour des cours à l'ouverture des marchés américains) par Sinéad Carew et Amanda Cooper

Les actions ont légèrement progressé tandis que le dollar est resté pratiquement inchangé lundi, les investisseurs attendant une rencontre entre le président américain Donald Trump et le président chinois Xi Jinping, tandis que les prix du pétrole ont augmenté alors que les négociations entre les États-Unis et l'Iran semblaient dans l'impasse.

Trump a rejeté dimanche la réponse de l'Iran à une proposition américaine de pourparlers de paix visant à mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, qualifiant les exigences de Téhéran de "totalement inacceptables". Les médias iraniens ont rapporté que le plan insistait sur la nécessité de mettre fin à la guerre sur tous les fronts et de lever les sanctions contre Téhéran, ainsi que sur le versement de réparations et la reconnaissance du contrôle de l'Iran sur le détroit d'Ormuz, une voie d'approvisionnement énergétique vitale.

Le Moyen-Orient devrait occuper une place centrale à l'ordre du jour plus tard cette semaine lors des premiers entretiens en face à face entre Trump et Xi depuis plus de six mois, a déclaré Scott Wren , stratège senior des marchés mondiaux au Wells Fargo Investment Institute,ajoutant que les investisseurs attendaient cette rencontre avec prudence. "Tout tourne autour dudétroit et de la date de sa réouverture", a déclaré M. Wren. "Il y a un certain optimisme quant à l’influence que la Chine pourrait exercer pour résoudre la question du détroit." À Wall Street à 10h58 (heure de l'Est) (14h58 GMT), l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 22,37 points, soit 0,05%, à 49.632,29, le S&P 500 .SPX a gagné 19,63 points, soit 0,27%, à 7.418,56 et le Nasdaq Composite .IXIC a progressé de 45,81 points, soit 0,18%, à 26.293,54.

L'indice MSCI, qui mesure l'évolution des actions à l'échelle mondiale .MIWD00000PUS , a gagné 3,23 points, soit 0,29%, pour atteindre 1.108,86.

L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a reculé de 0,05%.

Sur le marché des devises , le dollar a reculé par rapport à ses plus hauts niveaux précédents après que le rejet par Trump de la réponse de l'Iran a maintenu intactes les craintes d'une guerre prolongée.

L'indice du dollar =USD , qui mesure la valeur du billet vert par rapport à un panier de devises comprenant notamment le yen et l'euro, a reculé de 0,11% à 97,90, tandis que l'euro

EUR= s'est déprécié de 0,04% à 1,178 $.

Face au yen japonais JPY= , le dollar s'est raffermi de 0,22% à 156,99.

La livre sterling GBP= s'est raffermie de 0,03% à 1,3636 $ alors que le Premier ministre britannique Keir Starmer tentait d'étouffer une rébellion au sein de son parti travailliste au pouvoir après la débâcle subie lors des élections locales de la semaine dernière. Sur les marchés de l'énergie, les cours du pétrole ont augmenté en raison des craintes liées à l'approvisionnement, le détroit d'Ormuz restant en grande partie fermé.

Le brut américain CLc1 a progressé de 2,35% à 97,66 dollars le baril et le Brent LCOc1 a atteint 103,80 dollars le baril, en hausse de 2,47% sur la journée.

Les rendements des bons du Trésor américain ont légèrement augmenté en raison des craintes d'une forte inflation liées à la hausse des prix du pétrole. Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans

US10YT=RR a augmenté de 3 points de base pour atteindre 4,394%, contre 4,364% vendredi soir, tandis que le rendement des obligations à 30 ans US30YT=RR a augmenté de 2,3 points de base pour atteindre 4,9699%.

Le rendement des obligations à 2 ans US2YT=RR , qui évolue généralement au rythme des anticipations de taux d'intérêt de la Réserve fédérale, a augmenté de 3,1 points de base pour atteindre 3,924%.

Les cours de l'or ont inversé la tendance pour progresser dans un marché volatil lundi, les investisseurs évaluant l'évolution des relations diplomatiques entre les États-Unis et l'Iran et attendant les données clés sur l'inflation américaine attendues plus tard dans la semaine.

L'or au comptant XAU= a progressé de 0,21% à 4.724,34 dollars l'once. Les contrats à terme sur l'or américain GCc1 ont augmenté de 0,15% à 4.727,70 dollars l'once.

Plus tôt, l'optimisme lié à l'IA a contribué à faire grimper les actions chinoises .CSI300 de 1,6%, tandis que l'indice KOSPI .KS11 , fortement orienté vers les fabricants de puces électroniques sud-coréens, a progressé de 4,3%. Les données ont montré que les prix à la production en Chine ont bondi à leur plus haut niveau depuis près de quatre ans, tandis que l'inflation à la consommation s'est également accélérée en raison de la hausse des coûts énergétiques mondiaux.