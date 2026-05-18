Les marchés boursiers chinois et hongkongais terminent en baisse, les données décevantes et le conflit au Moyen-Orient ayant sapé l'appétit pour le risque

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Dernières nouvelles à la clôture)

Les marchés boursiers de Chine continentale et de Hong Kongont clôturé en baisse lundi, les investisseurs s'étant détournés des négociations entre les États-Unis et la Chine pour se concentrer sur l'escalade des tensions au Moyen-Orient et la vague de ventes d'obligations à l'échelle mondiale, tandis qu'une série de données économiques inférieures aux prévisions a également pesé sur le moral des investisseurs.

** À laclôture, l'indice composite de Shanghai .SSEC a reculéde 0,1%, tandis que l'indice des valeurs vedettes chinoises CSI300 .CSI300 a perdu 0,5%. ** L'indice de référence de Hong Kong, le Hang Seng .HSI , a mené la baisse sur les marchés asiatiques, reculant de 1,1%, reflétant la chute enregistrée la veille à Wall Street. ** Le sentiment des marchés s'est affaibli après la publication de données indiquant que la croissance chinoise avait perdu de son élan en avril, la production industrielle et les ventes au détail ayant toutes deux largement manqué les attentes, alors que la deuxième économie mondiale était confrontée à la hausse des coûts énergétiques liée à la guerre en Iran et à une demande intérieure toujours faible.

** De nouvelles attaques dans le Golfe ont fait grimper les prix du pétrole et les rendements obligataires, ce qui a encore freiné l'appétit pour le risque des investisseurs.

** Une frappe de drone a provoqué un incendie dans une centrale nucléaire aux Émirats arabes unis, tandis que l'Arabie saoudite a déclaré avoir intercepté trois drones. Le président américain Donald Trump a également averti l'Iran de se dépêcher de conclure un accord.

** Les investisseurs s'inquiètent de plus en plus de la possibilité que les banques centrales resserrent davantage leur politique monétaire pour contenir les pressions inflationnistes, ce qui a éclipsé le sommet Trump-Xi, qui n'a produit que des résultats concrets limités.

** "À notre avis, le sommet a permis une stabilisation à court terme pour les deux dirigeants", a déclaré Lu Ting, économiste chez Nomura, faisant référence à un nouveau paradigme décrit par Washington comme un arrangement pragmatique et par Pékin comme une "relation de stabilité stratégique constructive entre les États-Unis et la Chine".

** "Nous pensons que le sommet est globalement un succès, même s'il pourrait décevoir certaines personnes qui avaient des attentes trop élevées juste avant le sommet." ** Les actions agricoles cotées en Chine .CSI000949 ont chuté de plus de 2% après que la Maison Blanche a déclaré que Pékin s'était engagé à acheter au moins 17 milliards de dollars de produits agricoles américains par an de 2026 à 2028. ** En contraste, les fabricants chinois de puces électroniques

.STARCHIP ont progressé après que des responsables américains ont indiqué, lors du sommet de deux jours qui s'est tenu à Pékin la semaine dernière, que les contrôles à l'exportation de semi-conducteurs n'étaient pas une question centrale, laissant entendre qu' toute avancée concernant les ventes de puces H200 de Nvidia NVDA.O à la Chine restait lointaine.