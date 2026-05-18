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Les marchés boursiers chinois et hongkongais reculent alors que la faiblesse des données et le conflit au Moyen-Orient sapent l'appétit pour le risque
information fournie par Reuters 18/05/2026 à 06:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des cours de mi-journée)

Les actions de Chine continentale et de Hong Kong ont reculé lundi, les investisseurs se détournant des négociations entre les États-Unis et la Chine pour se concentrer sur l'escalade des tensions au Moyen-Orient et la vague mondiale de ventes d'obligations, tandis qu'une série de données économiques inférieures aux attentes a également pesé sur le moral des marchés.

** À la mi-journée, l'indice composite de Shanghai .SSEC reculait de 0,2 %, tandis que l'indice des valeurs vedettes chinoises CSI300 .CSI300 perdait 0,7 %.

** L'indice de référence de Hong Kong, le Hang Seng .HSI , a mené la baisse sur les marchés asiatiques, reculant de 1,4 %, reflétant la chute enregistrée la nuit précédente à Wall Street.

** Le sentiment des marchés s'est affaibli après la publication de données indiquant que la croissance chinoise avait perdu de son élan en avril, la production industrielle et les ventes au détail ayant toutes deux largement manqué les attentes, alors que la deuxième économie mondiale était confrontée à la hausse des coûts énergétiques liée à la guerre en Iran et à une demande intérieure toujours faible. ** De nouvelles attaques dans le Golfe ont fait grimper les prix du pétrole et les rendements obligataires, ce qui a encore freiné l'appétit pour le risque des investisseurs. ** Une frappe de drone a provoqué un incendie dans une centrale nucléaire aux Émirats arabes unis, tandis que l'Arabie saoudite a déclaré avoir intercepté trois drones. Le président américain Donald Trump a également averti l'Iran de se dépêcher de conclure un accord.

** Les investisseurs s'inquiètent de plus en plus de la possibilité que les banques centrales resserrent davantage leur politique monétaire pour contenir les pressions inflationnistes, ce qui a éclipsé le sommet Trump-Xi, qui n'a produit que des résultats concrets limités.

** “À notre avis, le sommet a permis une stabilisation à court terme pour les deux dirigeants”, a déclaré Lu Ting, économiste chez Nomura, faisant référence à un nouveau paradigme décrit par Washington comme un arrangement pragmatique et par Pékin comme une “relation de stabilité stratégique constructive entre les États-Unis et la Chine”.

** “Nous pensons que le sommet est globalement un succès, même s’il pourrait décevoir certaines personnes qui avaient des attentes trop élevées juste avant le sommet.”

** Les actions agricoles cotées en Chine .CSI000949 ont chuté de plus de 2 % après que la Maison Blanche a déclaré que Pékin s’était engagé à acheter au moins 17 milliards de dollars de produits agricoles américains par an de 2026 à 2028.

** En contraste, les fabricants chinois de puces électroniques

.STARCHIP ont progressé après que des responsables américains ont indiqué, lors du sommet de deux jours qui s’est tenu à Pékin la semaine dernière, que les contrôles à l’exportation de semi-conducteurs n’étaient pas une question centrale, ce qui laisse penser qu’une percée concernant les ventes de puces H200 de Nvidia NVDA.O à la Chine reste lointaine.

** Un sous-indice suivant les biens de consommation courante

.CSI000912 a reculé de 1,5 %.

Valeurs associées

CSI 300 INDEX
4 813,27 Pts Six - Forex 1 -0,95%
HONG KONG HANG SENG INDIC
25 571,16 Pts Six - Forex 1 -1,51%
HSCEI
13 613,22 Pts Six - Forex 1 0,00%
NVIDIA
225,3200 USD NASDAQ -4,42%
SHANGHAI COMPOSITE
4 115,02 Pts Six - Forex 1 -0,49%
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