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Les marchés boursiers asiatiques reculent alors que les taux américains atteignent leur plus haut niveau depuis un an
information fournie par Reuters 15/05/2026 à 04:12

Les actions asiatiques ont été
sous pression vendredi, l'euphorie des investisseurs pour les
valeurs technologiques ayant cédé la place à des craintes
inflationnistes qui ont fait grimper les rendements des bons du
Trésor à leur plus haut niveau depuis un an et renforcé les
paris sur une hausse des taux américains cette année.
Les cours du pétrole ont continué de grimper en raison de
l'absence de progrès pour rouvrir le détroit d'Ormuz, et alors
que le président américain Donald Trump a déclaré que la Chine
souhaitait acheter du pétrole américain. Les attaques contre un
navire et la saisie d'un autre ont attisé les inquiétudes 
concernant l'approvisionnement énergétique, les contrats à terme
sur le Brent  LCOc1  ayant progressé de 5,7 % cette semaine pour
atteindre 107 dollars le baril. 
Tous les regards sont tournés vers Pékin, où Trump doit conclure
vendredi sa visite d'État de deux jours. L'entourage  de
Trump comprend le directeur général de Tesla  TSLA.O , Elon
Musk, et Jensen Huang, directeur général du fabricant de puces
Nvidia  NVDA.O . 
Nvidia a bondi de 4,4 % cette nuit après que les États-Unis ont
levé l'interdiction  sur les ventes de puces H200 de la
société aux entreprises chinoises, propulsant le S&P 500 et le
Nasdaq vers de nouveaux records. 
Cette euphorie ne s'est toutefois pas propagée en Asie. L'indice
MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors
Japon  .MIAPJ0000PUS  a chuté de 1,2 % vendredi , effaçant
largement les gains enregistrés jusqu'à présent cette semaine. 
Le Nikkei japonais  .N225  a également chuté de 1,2 % après la
publication de données  indiquant que l'inflation des prix
de gros du pays s'était accélérée à 4,9 % en avril, son rythme
le plus rapide depuis trois ans, ce qui laisse la Banque du
Japon en bonne voie pour relever ses taux d'intérêt. 
L'indice sud-coréen KOSPI  .KS11  a franchi la barre des 8 000
points pour la première fois, mais a subi des prises de
bénéfices et a finalement clôturé en baisse de 3 %. L'indice des
valeurs vedettes chinoises   .CSI300  a reculé de 1 %, tandis
que l'indice Hang Seng de Hong Kong  .HSI  a chuté de 0,9 %.
    “La visite du président Trump en Chine se poursuit et offre
une pause bienvenue face aux craintes d’une guerre avec l’Iran.
Mais c’est vers cela que nous allons revenir”, a déclaré
Padhraic Garvey, responsable régional de la recherche pour les
Amériques chez ING.
    “La question centrale est celle de l'inflation effective,
qui reste préoccupante du point de vue du marché des bons du
Trésor. Nous maintenons notre point de vue selon lequel les
rendements pourraient tester des niveaux plus élevés dans les
semaines à venir.”
     
    LES DIFFICULTÉS DU TRÉSOR 
Les risques d'inflation croissants, alimentés par la flambée des
prix du pétrole, pèsent sur l'appétit des investisseurs pour les
bons du Trésor américain, et une série d'enchères décevantes
 cette semaine — portant sur des bons à trois ans, à dix
ans et à trente ans — souligne la fragilité du marché.
     La dernière vente d’obligations à 30 ans s’est conclue à
5,046 %, soit le rendement le plus élevé pour cette échéance
depuis août 2007. Ce rendement plus élevé a attiré quelques
acheteurs jeudi, mais les rendements des bons du Trésor à 30 ans
ont repris leur ascension vendredi  US30YT=TWEB , gagnant 5
points de base pour atteindre 5,06 %, leur plus haut niveau
depuis juillet 2025. 
Alors que la partie longue de la courbe des taux des bons du
Trésor a fait la une, les coûts d'emprunt grimpent également en
flèche sur la partie courte. Le rendement des bons du Trésor
américains à deux ans  US2YT=RR  a augmenté de 6 points de base
vendredi pour atteindre 4,056 %, son plus haut niveau depuis mai
2025, tandis que le rendement à 10 ans  US10YT=RR  a également
grimpé de 6 points de base à 4,518 %.
     Le dollar  =USD  s'apprêtait à enregistrer une hausse
hebdomadaire de 1,2 % – la plus forte en deux mois – soutenu par
l'absence de progrès dans le Golfe. Les solides données sur les
ventes au détail aux États-Unis ont également conduit les
marchés à tabler sur une probabilité de 45 % que la Réserve
fédérale doive relever ses taux cette année, même sous la
nouvelle direction de Kevin Warsh.  FRX/ 
    La vigueur du billet vert a poussé le yen  JPY=  sous la
barre des 158 pour un dollar et a maintenu les traders en alerte
face à une nouvelle intervention de Tokyo.
    La livre sterling  GBP=  a chuté à son plus bas niveau
depuis un mois, à 1,3385 $, après avoir reculé de 0,9 % lors de
la séance précédente à la suite de la démission du ministre
britannique de la Santé, Wes Streeting, qui a aggravé la crise
politique dans le pays.
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