Les marchés boursiers asiatiques reculent alors que les taux américains atteignent leur plus haut niveau depuis un an

Les actions asiatiques ont été sous pression vendredi, l'euphorie des investisseurs pour les valeurs technologiques ayant cédé la place à des craintes inflationnistes qui ont fait grimper les rendements des bons du Trésor à leur plus haut niveau depuis un an et renforcé les paris sur une hausse des taux américains cette année. Les cours du pétrole ont continué de grimper en raison de l'absence de progrès pour rouvrir le détroit d'Ormuz, et alors que le président américain Donald Trump a déclaré que la Chine souhaitait acheter du pétrole américain. Les attaques contre un navire et la saisie d'un autre ont attisé les inquiétudes concernant l'approvisionnement énergétique, les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ayant progressé de 5,7 % cette semaine pour atteindre 107 dollars le baril. Tous les regards sont tournés vers Pékin, où Trump doit conclure vendredi sa visite d'État de deux jours. L'entourage de Trump comprend le directeur général de Tesla TSLA.O , Elon Musk, et Jensen Huang, directeur général du fabricant de puces Nvidia NVDA.O . Nvidia a bondi de 4,4 % cette nuit après que les États-Unis ont levé l'interdiction sur les ventes de puces H200 de la société aux entreprises chinoises, propulsant le S&P 500 et le Nasdaq vers de nouveaux records. Cette euphorie ne s'est toutefois pas propagée en Asie. L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a chuté de 1,2 % vendredi , effaçant largement les gains enregistrés jusqu'à présent cette semaine. Le Nikkei japonais .N225 a également chuté de 1,2 % après la publication de données indiquant que l'inflation des prix de gros du pays s'était accélérée à 4,9 % en avril, son rythme le plus rapide depuis trois ans, ce qui laisse la Banque du Japon en bonne voie pour relever ses taux d'intérêt. L'indice sud-coréen KOSPI .KS11 a franchi la barre des 8 000 points pour la première fois, mais a subi des prises de bénéfices et a finalement clôturé en baisse de 3 %. L'indice des valeurs vedettes chinoises .CSI300 a reculé de 1 %, tandis que l'indice Hang Seng de Hong Kong .HSI a chuté de 0,9 %. “La visite du président Trump en Chine se poursuit et offre une pause bienvenue face aux craintes d’une guerre avec l’Iran. Mais c’est vers cela que nous allons revenir”, a déclaré Padhraic Garvey, responsable régional de la recherche pour les Amériques chez ING. “La question centrale est celle de l'inflation effective, qui reste préoccupante du point de vue du marché des bons du Trésor. Nous maintenons notre point de vue selon lequel les rendements pourraient tester des niveaux plus élevés dans les semaines à venir.” LES DIFFICULTÉS DU TRÉSOR Les risques d'inflation croissants, alimentés par la flambée des prix du pétrole, pèsent sur l'appétit des investisseurs pour les bons du Trésor américain, et une série d'enchères décevantes cette semaine — portant sur des bons à trois ans, à dix ans et à trente ans — souligne la fragilité du marché. La dernière vente d’obligations à 30 ans s’est conclue à 5,046 %, soit le rendement le plus élevé pour cette échéance depuis août 2007. Ce rendement plus élevé a attiré quelques acheteurs jeudi, mais les rendements des bons du Trésor à 30 ans ont repris leur ascension vendredi US30YT=TWEB , gagnant 5 points de base pour atteindre 5,06 %, leur plus haut niveau depuis juillet 2025. Alors que la partie longue de la courbe des taux des bons du Trésor a fait la une, les coûts d'emprunt grimpent également en flèche sur la partie courte. Le rendement des bons du Trésor américains à deux ans US2YT=RR a augmenté de 6 points de base vendredi pour atteindre 4,056 %, son plus haut niveau depuis mai 2025, tandis que le rendement à 10 ans US10YT=RR a également grimpé de 6 points de base à 4,518 %. Le dollar =USD s'apprêtait à enregistrer une hausse hebdomadaire de 1,2 % – la plus forte en deux mois – soutenu par l'absence de progrès dans le Golfe. Les solides données sur les ventes au détail aux États-Unis ont également conduit les marchés à tabler sur une probabilité de 45 % que la Réserve fédérale doive relever ses taux cette année, même sous la nouvelle direction de Kevin Warsh. FRX/ La vigueur du billet vert a poussé le yen JPY= sous la barre des 158 pour un dollar et a maintenu les traders en alerte face à une nouvelle intervention de Tokyo. La livre sterling GBP= a chuté à son plus bas niveau depuis un mois, à 1,3385 $, après avoir reculé de 0,9 % lors de la séance précédente à la suite de la démission du ministre britannique de la Santé, Wes Streeting, qui a aggravé la crise politique dans le pays.