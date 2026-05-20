Les marchés boursiers asiatiques poursuivent leur série de baisses sous l'effet de la hausse des taux d'intérêt ; les résultats de Nvidia sont au centre de l'attention

Les marchés boursiers asiatiques ont prolongé leur série de baisses mercredi, les craintes d'inflation liées à la guerre ayant pesé sur les obligations, tandis que les investisseurs attendaient les résultats de Nvidia pour voir si la société la plus valorisée au monde serait en mesure d'aider les marchés à faire face à la hausse des coûts d'emprunt. La vague de ventes sur les marchés obligataires mondiaux s'est poursuivie, les investisseurs pariant de plus en plus sur la nécessité pour la Réserve fédérale d'augmenter ses taux d'intérêt cette année. Le rendement de référence des bons du Trésor à 10 ans a atteint dans la nuit son plus haut niveau depuis 16 mois, à 4,687 %, tandis que celui des bons à 30 ans a grimpé à 5,198 %, des niveaux qui n'avaient plus été observés depuis 2007. Cettemorosité devrait se répercuter sur les marchés boursiers européens à leur ouverture, les contrats à terme sur les actions de la région STXEc1 affichant une baisse de 0,7 %. Les contrats à terme sur le Nasdaq NQc1 ont reculé de 0,1 %, tandis que ceux sur le S&P 500 ESc1 ont perdu 0,2 %. Les cours du pétrole ont légèrement baissé mercredi , les contrats à terme sur le Brent LCOc1 reculant de 0,5 %, tout en restant au-dessus de 110 dollars le baril, à 110,7 dollars. Le détroit d'Ormuz est resté de facto fermé et le président américain Donald Trump a déclaré qu'il pourrait devoir frapper à nouveau l'Iran , un jour après avoir annoncé qu'il reportait une attaque imminente afin de permettre la poursuite des négociations avec Téhéran. À Pékin, moins d'une semaine après la visite très médiatisée de Trump, le dirigeant chinois Xi Jinping s'est entretenu avec le président russe Vladimir Poutine, affirmant qu'il était impératif de mettre fin à la guerre au Moyen-Orient. L'indice MSCI, qui regroupe l'ensemble des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS , a reculé de 0,7 % mercredi, enregistrantune quatrième journée consécutive de baisse, tandis que le Nikkei japonais .N225 a chuté de 1,5 %, en baisse pour la cinquième séance consécutive. Le KOSPI sud-coréen .KS11 a chuté de 1,7%. Samsung Electronics 005930.KS a reculé de 1,4 % après que son syndicat a déclaré qu'il allait poursuivre une grève de 18 jours à partir de jeudi, menaçant l'approvisionnement mondial en semi-conducteurs. L'indice chinois des valeurs vedettes CSI300 .CSI300 est resté stable, tandis que l'indice Hang Seng de Hong Kong .HSI a chuté de 0,6 %. “À l'heure actuelle, mon scénario de base reste que nous assistons à un recul correctif après une remontée absolument phénoménale,” a déclaré Tony Sycamore, analyste chez IG. “Les rendements américains créent manifestement des remous sur le marché et attirent désormais beaucoup d'attention. “Nvidia pourrait publier des résultats dépassant largement les attentes... mais je ne le pense pas. Je ne crois pas que Nvidia soit encore capable de créer la surprise et de stupéfier tout le monde comme elle l'a fait par le passé.” Le géant des puces électroniques NVDA.O annoncera ses résultats du premier trimestre après la clôture du marché mercredi. Comme toujours, les attentes sont très élevées. Le chiffre d’affaires devrait augmenter de près de 80 % pour atteindre près de 79 milliards de dollars, selon la prévision médiane d’une enquête LSEG menée auprès d’analystes. Les bons du Trésor ont encaissé des pertes en Asie, le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans US10YT=RR se maintenant à 4,6613 %, après avoir bondi de 21 points de base au cours des trois dernières séances. Le rendement à 30 ans US30YT=RR est resté stable à 5,1795 % après un bond de 17 points de base depuis jeudi dernier. Le dollar s'est maintenu près de son plus haut niveau en six semaines face à ses principales devises. Il s'est stabilisé à 158,95 yens JPY=EBS , après avoir progressé pendant sept séances consécutives, effaçant ainsi la plupart des pertes subies le 30 avril suite à l'intervention des autorités japoniennes sur le marché pour soutenir le yen à la barre des 160. L'euro EUR= s'échangeait en dernier lieu à 1,1597 $, après avoir atteint dans la nuit son plus bas niveau depuis le 8 avril. La livre sterling GBP= s'établissait à 1,3391 $, non loin du plus bas niveau en six semaines qu'elle avait atteint plus tôt cette semaine. Le cours de l'or =XAU a reculé de 0,4 % à 4.463 dollars l'once, son plus bas niveau depuis fin mars, dans un contexte de raffermissement du dollar américain.