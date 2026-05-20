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Les marchés boursiers asiatiques poursuivent leur série de baisses sous l'effet de la hausse des taux d'intérêt ; les résultats de Nvidia sont au centre de l'attention
information fournie par Reuters 20/05/2026 à 07:33

Les marchés boursiers asiatiques
ont prolongé leur série de baisses mercredi, les craintes
d'inflation liées à la guerre ayant pesé sur les obligations,
tandis que les investisseurs attendaient les résultats de Nvidia
pour voir si la société la plus valorisée au monde serait en
mesure d'aider les marchés à faire face à la hausse des coûts
d'emprunt.
    La vague de ventes sur les marchés obligataires mondiaux
s'est poursuivie, les investisseurs pariant de plus en plus sur
la nécessité pour la Réserve fédérale d'augmenter ses taux
d'intérêt cette année.
    Le rendement de référence des bons du Trésor à 10 ans a
atteint dans la nuit son plus haut niveau depuis 16 mois, à
4,687 %, tandis que celui des bons à 30 ans a grimpé à 5,198 %,
des niveaux qui n'avaient plus été observés depuis 2007.  
    Cettemorosité devrait se répercuter sur les marchés
boursiers européens à leur ouverture, les contrats à terme sur
les actions de la région  STXEc1  affichant une baisse de 0,7 %.
Les contrats à terme sur le Nasdaq  NQc1  ont reculé de 0,1 %,
tandis que ceux sur le S&P 500  ESc1  ont perdu 0,2 %.
Les cours du pétrole ont légèrement baissé mercredi , les
contrats à terme sur le Brent  LCOc1  reculant de 0,5 %, tout en
restant au-dessus de 110 dollars le baril, à 110,7 dollars.
Le détroit d'Ormuz est resté de facto fermé et le président
américain Donald Trump a déclaré qu'il pourrait devoir frapper à
nouveau l'Iran , un jour après avoir annoncé qu'il
reportait une attaque imminente afin de permettre la poursuite
des négociations avec Téhéran.  
     À Pékin, moins d'une semaine après la visite très
médiatisée de Trump, le dirigeant chinois Xi Jinping 
s'est entretenu avec le président russe Vladimir Poutine,
affirmant qu'il était impératif  de mettre fin à la guerre
au Moyen-Orient.
L'indice MSCI, qui regroupe l'ensemble des actions de la région
Asie-Pacifique hors Japon  .MIAPJ0000PUS , a reculé de 0,7 %
mercredi, enregistrantune quatrième journée consécutive de
baisse, tandis que le Nikkei japonais  .N225  a chuté de 1,5 %,
en baisse pour la cinquième séance consécutive.
Le KOSPI sud-coréen  .KS11  a chuté de 1,7%. Samsung Electronics
 005930.KS  a reculé de 1,4 % après que son syndicat a déclaré
qu'il  allait poursuivre  une grève de 18 jours à partir
de jeudi, menaçant l'approvisionnement mondial en
semi-conducteurs.  
    L'indice chinois des valeurs vedettes CSI300  .CSI300  est
resté stable, tandis que l'indice Hang Seng de Hong Kong  .HSI 
a chuté de 0,6 %. 
“À l'heure actuelle, mon scénario de base reste que nous
assistons à un recul correctif après une remontée absolument
phénoménale,” a déclaré Tony Sycamore, analyste chez IG. “Les
rendements américains créent manifestement des remous sur le
marché et attirent désormais beaucoup d'attention.
    “Nvidia pourrait publier des résultats dépassant largement
les attentes... mais je ne le pense pas. Je ne crois pas que
Nvidia soit encore capable de créer la surprise et de stupéfier
tout le monde comme elle l'a fait par le passé.”
    Le géant des puces électroniques  NVDA.O  annoncera ses
résultats du premier trimestre après la clôture du marché
mercredi. Comme toujours, les attentes sont très élevées. Le
chiffre d’affaires devrait augmenter de près de 80 % pour
atteindre près de 79 milliards de dollars, selon la prévision
médiane d’une enquête LSEG menée auprès d’analystes.
    Les bons du Trésor ont encaissé des pertes en Asie, le
rendement des obligations américaines de référence à 10 ans
 US10YT=RR  se maintenant à 4,6613 %, après avoir bondi de 21
points de base au cours des trois dernières séances. Le
rendement à 30 ans  US30YT=RR  est resté stable à 5,1795 % après
un bond de 17 points de base depuis jeudi dernier. 
Le dollar s'est maintenu près de son plus haut niveau en six
semaines face à ses principales devises. Il s'est stabilisé à
158,95 yens  JPY=EBS , après avoir progressé pendant sept
séances consécutives, effaçant ainsi la plupart des pertes
subies le 30 avril suite à l'intervention des autorités
japoniennes sur le marché pour soutenir le yen à la barre des
160. 
L'euro  EUR=  s'échangeait en dernier lieu à 1,1597 $, après
avoir atteint dans la nuit son plus bas niveau depuis le 8
avril. La livre sterling  GBP=  s'établissait à 1,3391 $, non
loin du plus bas niveau en six semaines qu'elle avait atteint
plus tôt cette semaine. 
    Le cours de l'or  =XAU  a reculé de 0,4 % à 4.463 dollars
l'once, son plus bas niveau depuis fin mars, dans un contexte de
raffermissement du dollar américain.

Valeurs associées

CSI 300 INDEX
4 849,71 Pts Six - Forex 1 -0,07%
EUR/USD SPOT
1,1595 USD Six - Forex 1 -0,12%
GBP/USD SPOT
1,3395 Six - Forex 1 0,00%
HONG KONG HANG SENG INDIC
25 630,40 Pts Six - Forex 1 -0,65%
HSCEI
13 613,22 Pts Six - Forex 1 0,00%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
NVIDIA
220,6100 USD NASDAQ -0,77%
Nikkei 225
59 672,66 Pts Six - Forex 1 -1,45%
Or
4 471,96 USD Six - Forex 1 -0,23%
Pétrole Brent
110,83 USD Ice Europ -0,08%
Pétrole WTI
103,89 USD Ice Europ -0,13%
SAMSUNG ELECTRON
140,0000 USD OTCBB +114,69%
USA BENCHMARK 10A
4,730 Rates +1,84%
USD/JPY SPOT
158,9890 Six - Forex 1 -0,05%
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