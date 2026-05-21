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LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Keysight Technologies, Relay Therapeutics, Ralph Lauren
information fournie par Reuters 21/05/2026 à 15:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

* La newsletter “The Day Ahead”: https://refini.tv/3LI4BU7

* La newsletter “The Morning News Call”: https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont reculé jeudi, les cours du pétrole ayant bondi à la suite d'un article de Reuters indiquant que le Guide suprême iranien, l'ayatollah Mojtaba Khamenei, avait ordonné que l'uranium de qualité quasi militaire du pays ne soit pas exporté, ce qui a douché les espoirs de pourparlers de paix. .N

** Mobileye Global Inc MBLY.O :

BUZZ - Chute du cours de l'action; Berenberg abaisse sa recommandation à “conserver” nL6N41Y0EH

** Intuit Inc INTU.O :

BUZZ - Chute après la révision à la baisse des prévisions de chiffre d'affaires de TurboTax; 17 % des effectifs vont être supprimés nL6N41Y0DT

** Elf Beauty Inc ELF.N :

BUZZ - En hausse alors que les ventes et bénéfices trimestriels supérieurs aux attentes compensent la révision à la baisse des prévisions nL6N41Y0K1

** Walmart Inc WMT.O :

BUZZ - En baisse après que la société a maintenu ses objectifs annuels inchangés malgré des résultats trimestriels supérieurs aux prévisions nL6N41Y0PL

** Destiny Tech100 Inc DXYZ.N :

BUZZ - En hausse après l'annonce par SpaceX de son intention de s'introduire en bourse nL6N41Y0M2

** IBM Corp IBM.N : ** GlobalFoundries Inc GFS.O : ** D-Wave Quantum Inc QBTS.N : ** Rigetti Computing Inc RGTI.O :

BUZZ - Les actions du secteur de l'informatique quantique s'envolent après l'annonce d'une subvention américaine de 2 milliards de dollars nL4N41Y0WV

** Deere & Co DE.N :

BUZZ - Recul suite à la baisse du bénéfice trimestriel

nL4N41Y0SV

** Advance Auto Parts Inc AAP.N :

BUZZ - En hausse après des résultats trimestriels supérieurs aux estimations nL4N41Y0Y2

** Osisko Development Corp ODV.N :

BUZZ - Chute suite à la vente d'obligations convertibles pour 275 millions de dollars nL6N41Y0QM

** Eli Lilly and Co LLY.N :

BUZZ - En hausse après la publication des données sur un médicament amaigrissant de nouvelle génération nL4N41Y12T

** Nvidia Corp NVDA.O : ** Iren Ltd IREN.O : ** Nebius Group NV NBIS.O : ** Coreweave Inc CRWV.O :

BUZZ - Les entreprises d'infrastructure IA en hausse après les résultats du premier trimestre de Nvidia nL6N41Y0SA

** Keysight Technologies Inc KEYS.N :

BUZZ - Barclays relève l'objectif de cours de Keysight Technologies en raison des perspectives de croissance tirées par l'IA nL4N41Y140

** Relay Therapeutics Inc RLAY.O :

BUZZ - Hausse après une levée de fonds de 275 millions de dollars nL6N41Y0TE

** Ralph Lauren Corp RL.N :

BUZZ - Bond sur des résultats trimestriels optimistes

nL6N41Y0UD

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