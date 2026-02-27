Les marchés boursiers américains chutent en raison des inquiétudes liées à l'IA, le Nasdaq s'apprêtant à subir une forte perte mensuelle

Futures en baisse: Dow 0,59%, S&P 500 0,4%, Nasdaq 0,39%

Block fait un bond en avant grâce à un plan de suppression de 4 000 emplois sur la base d'un pari sur l'IA

Netflix grimpe après avoir mis fin à la poursuite de Warner Bros Discovery

(Mises à jour avec les prix tout au long de l'année et les citations des analystes) par Shashwat Chauhan et Ragini Mathur

Le Nasdaq est en passe de connaître sa plus forte baisse mensuelle depuis mars 2025, et les investisseurs attendent des données clés sur l'inflation plus tard dans la journée.

Les valeurs technologiques ont connu d'énormes turbulences ce mois-ci en raison des inquiétudes liées à l'intelligence artificielle, alors même que les investisseurs s'interrogent sur les retombées des dépenses massives consacrées à la technologie de l'intelligence artificielle.

L'incertitude entourant les tarifs douaniers a également alimenté la volatilité après que la Cour suprême des États-Unis a annulé la semaine dernière la plupart des droits de douane imposés par le président américain Donald Trump l'année dernière. En réponse, M. Trump a annoncé un tarif douanier mondial temporaire de 10 % qui est entré en vigueur mardi.

Les actions de Nvidia NVDA.O ont baissé de 0,1 % dans les échanges de pré-marché après avoir glissé de plus de 5 % au cours de la session précédente malgré de solides bénéfices , un signe que le sentiment de risque pour tout ce qui concerne l'IA reste chancelant.

"Il est facile de se sentir anxieux lorsque les chouchous de la technologie qui ont porté le marché trébuchent", a déclaré Brian Jacobsen, stratège économique en chef chez Annex Wealth Management.

"Nous assistons à une véritable rotation du marché, où les opportunités s'étendent au-delà d'une poignée de méga-capitalisations technologiques et se dirigent vers les valeurs de rendement, les petites capitalisations et les secteurs industriels."

Zscaler ZS.O a perdu 10,5 % après que l'entreprise de sécurité en nuage a signalé une perte nette plus importante au deuxième trimestre, tandis qu'Intuit INTU.O a plongé de 3,1 % après que l'entreprise de logiciels financiers a prévu bénéfice du troisième trimestre en dessous des estimations.

Les actions du secteur des logiciels ont été ébranlées en début d'année par les craintes de perturbations induites par l'IA à l'échelle de l'industrie. Les sociétés de courtage financier, l'analyse de données et les services juridiques, les services immobiliers et le camionnage sont également durement touchés par les craintes liées à l'IA.

Le S&P 500 .SPX et le Nasdaq .IXIC ont enregistré des pertes au cours de la dernière séance, le Nasdaq clôturant sous sa moyenne mobile de 50 jours pour la 17e séance consécutive. La moyenne mobile suivie de près est considérée comme un indicateur de la tendance à moyen terme.

Cependant, le Dow Jones Industrial Average .DJI était prêt à enregistrer 10 mois consécutifs de gains.

En ce qui concerne les données économiques, une lecture des prix à la production de janvier prévue avant la cloche pourrait donner des indications sur la trajectoire des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine.

À 07:31 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 a perdu 294 points, soit 0,59%, le S&P 500 E-minis EScv1 a perdu 27,75 points, soit 0,4%, et le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 a perdu 98,25 points, soit 0,39%.

La plupart des valeurs à forte capitalisation et des valeurs de croissance ont baissé. Les titres de puces, dont AMD AMD.O et Broadcom AVGO.O , ont également reculé.

Netflix NFLX.O a gagné 8,1 %, les investisseurs ayant salué sa décision de quitter le combat pour Warner Bros Discovery WBD.O , qui a chuté de 1,4 %. Paramount Skydance

PSKY.O a augmenté de 7,5 % après avoir remporté la course pour certains des actifs de télévision et de cinéma les plus prisés au monde.

Block XYZ.N a bondi de 20 % après que la société de paiement a déclaré qu'elle supprimerait plus de 4 000 emplois, soit près de la moitié de ses effectifs, dans le cadre d'une refonte visant à intégrer l'intelligence artificielle dans l'ensemble de ses activités.

Dell DELL.N a grimpé de 12,1 % après que le fabricant de PC a déclaré qu'il s'attendait à ce que les revenus de son activité clé de serveurs optimisés pour l'IA doublent au cours de l'exercice 2027 et qu'il a promis de rendre plus de liquidités aux actionnaires.

Duolingo DUOL.O a chuté de 24,2% après que l'application d'apprentissage des langues ait prévu des réservations inférieures aux attentes pour le premier trimestre et l'année 2026.