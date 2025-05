Les marchés américains rebondissent, Salesforce rachète Informatica

(AOF) - Le Dow Jones et le S&P 500, qui restaient sur quatre replis consécutifs pour des pertes respectives de 2,38 et 2,7%, se sont repris après un jour férié (Memorial Day). Outre des achats à bon compte, ils ont profité de la décision, datant de ce week-end, de Donald Trump de reporter du 1er juin au 9 juillet les taxes de 50% qu’il souhaite imposer sur les biens importés de l’Union européenne. Côté valeurs, Salesforce a terminé en hausse après l’annonce de l’acquisition de la société Informatica. Le Dow Jones a avancé de 1,78% à 42 343,65 points et le S&P 500 a gagné 2,05% à 5 921,54 points.

En ce qui concerne les valeurs, Salesforce est revenu à la charge après l’échec des négociations en 2024, et a conclu un accord pour racheter, pour 8 milliards de dollars, l'éditeur de logiciels de gestion de données, Informatica. En Bourse, les actions Salesforce et Informatica ont gagné respectivement 1,49% à 277,21 dollars et 5,94% à 23,91 dollars, sachant qu’une information sur une reprise des négociations avait fait surface vendredi. Informatica avait alors flambé de près de 18%.

Les chiffres économiques du jour

L’indice de confiance des consommateurs calculé par le Conference Board a progressé nettement plus que prévu en passant de 86 à 98 points au mois de mai. Les analystes tablaient sur une hausse nettement plus modeste à 87,1 points. A 98 points, cet indicateur remonte à son plus haut niveau depuis février (100,1 points).

Selon des données préliminaires, les commandes de biens durables hors transport ont progressé plus que prévu aux États-Unis . Au mois d’avril, elles ont augmenté de 0,2 %, contre des attentes à -0,1 % et un repli de 0,2% en mars. En prenant en compte le secteur du transport, elles sont en repli de 6,3 %, contre une prévision à -7,6 % après une hausse de 7,6% en mars.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Autozone

Au troisième trimestre 2024-2025, clos le 10 mai dernier, Autozone a dégagé un bénéfice net de 608,4 millions de dollars, en baisse de 6,6 %. De son côté, le bénéfice dilué par action a reculé de 3,6 %, à 35,36 dollars. En parallèle, le chiffre d'affaires a progressé de 3,2 %, ou de 5,4 à changes constants, pour s'élever 4,464 milliards de dollars. Sur neuf mois, le bénéfice net est en repli de 5,62 %, à 1,661 milliards de dollars, tandis que les revenus sont en hausse de 3,35 %, à 12,695 milliards de dollars.

Nvidia

Nvidia, dont les résultats sont attendus le 28 mai, lancera un nouveau chipset d'intelligence artificielle pour la Chine à un prix nettement inférieur à celui de son modèle H20, qui a récemment fait l'objet de restrictions à l'exportation, affirme Reuters. Le groupe technologique prévoit de commencer la production de masse dès le mois de juin.

Regulus Therapeutics

Redwood Merger, une filiale indirecte à 100 % de Novartis, a lancé une offre publique d'achat visant toutes les actions ordinaires en circulation de Regulus Therapeutics. L'acquéreur propose 7 dollars par action, ainsi qu'un droit de 7 dollars en cas de franchissement d'une étape réglementaire. L'offre expirerait le 24 juin 2025 à 23h59 et une minute, heure de New York.

Rocket Pharma

Rocket Pharmaceuticals a annoncé le décès d'un patient en raison d'évènements indésirables graves lié à un essai clinique. Ce dernier, qui a été interrompu, devait tester RP-A501, une thérapie génique expérimentale, contre la maladie de Danon, une maladie génétique rare liée au chromosome X. Le patient a présenté un évènement indésirable grave inattendu qui impliquait des complications cliniques liées à un syndrome de fuite capillaire.

Tesla

Selon l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA), les immatriculations de voitures particulières neuves ont légèrement progressé de 1,3 % au mois d'avril dans l'Union européenne. Parallèlement, les ventes de véhicules avec batterie électrique ont progressé de 34,1 % sur la même période, portant l'augmentation à 26,4 % depuis le début de l'année. Seulement, les ventes de Tesla Motors ne suivent pas du tout le même schéma. Le mois dernier, elles se sont effondrées de 52,6 %, pour une baisse de 46,1 % entre janvier et avril.

Trump Media

Trump Media Technology, dont le titre grimpe de 10% en avant-Bourse, aurait prévu de lever environ trois milliards de dollars pour les investir dans les crypto-monnaies comme le bitcoin , a fait savoir le Financial Times, citant des sources au fait du dossier. Mais, interrogée par Reuters, l'entreprise, majoritairement détenue par le président américain, à l'origine de la plateforme Truth Social, a démenti cette information. A suivre.