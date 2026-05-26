Les marchés américains progressent, portés par les valeurs technologiques

Wall Street évolue toujours dans le vert à la mi-séance ce mardi, soutenue par le rebond des valeurs technologiques et un regain d'optimisme autour des discussions entre les Etats-Unis et l'Iran. Malgré les frappes américaines menées dans la nuit sur le sud de l'Iran, les investisseurs continuent de miser sur une désescalade diplomatique. Vers 17h, heure de Paris, le S&P 500 progresse de 0,76%, tandis que le Nasdaq 100 gagne 1,73%, porté par le secteur technologique. De son côté, le Dow Jones recule de 0,18%.

La Bourse de New York effectue son retour après un week-end prolongé dans un climat favorable aux valeurs liées à l'intelligence artificielle. Micron se distingue particulièrement en atteignant pour la première fois la barre des 1 000 milliards de dollars de capi après une hausse de 17,6%. L'engouement autour du fabricant démarre d'une note d'UBS estimant que le titre pourrait encore progresser de plus de 100%, notamment grâce aux avantages procurés par ses accords de long terme.

Dans le sillage du fabricant américain de puces mémoire, Seagate, Sandisk et Western Digital avancent respectivement de 4%, 8% et 9,8%.

Les tensions géopolitiques restent au centre de l'attention

Sur le front géopolitique, la situation demeure instable. Donald Trump a affirmé lundi que les discussions avec l'Iran visant à mettre un terme au conflit "progressaient bien". Le président américain a toutefois prévenu que les Etats-Unis pourraient intensifier leurs actions militaires en cas d'échec des négociations.

Dans la nuit de lundi à mardi, Washington a néanmoins indiqué avoir mené des frappes de "légitime défense" dans le sud de l'Iran, ravivant les inquiétudes des marchés sur une possible escalade régionale.

Du côté des indicateurs économiques, les investisseurs ont pris connaissance de l'indice de confiance des consommateurs publié par le Conference Board. Celui-ci ressort à 93,1, contre 92 attendus par le consensus, limitant ainsi le repli observé sur le mois.

Oklo et Honeywell en hausse, AutoZone déçoit

Parmi les valeurs à suivre, Oklo grimpe de 7% après avoir annoncé l'ouverture de négociations exclusives avec le gouvernement américain afin d'utiliser du plutonium issu de la guerre froide comme combustible nucléaire.

Eli Lilly gagne près de 1% après avoir dévoilé plusieurs accords portant sur l'acquisition des sociétés Curevo, LimmaTech Biologics et Vaccine Company, dans le cadre d'opérations pouvant atteindre jusqu'à 1,5 milliard de dollars.

A l'inverse, AutoZone recule de 11% après la publication de résultats trimestriels jugés décevants. Le groupe a fait état d'un bénéfice net de 641,5 millions de dollars, un chiffre qui n'a pas convaincu les investisseurs malgré un consensus fixé à 611 millions de dollars.

Enfin, Honeywell progresse de % après avoir apporté de nouveaux détails concernant l'introduction en Bourse de sa filiale Quantinuum, spécialisée dans l'informatique quantique. Le groupe vise une valorisation de 12,7 milliards de dollars, avec une levée de fonds estimée à 1,05 milliard et une fourchette de prix comprise entre 45 et 50 dollars par action.