LES MARCHÉS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Osisko Development, Walmart, Eli Lilly

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

* La newsletter « The Day Ahead »: https://refini.tv/3LI4BU7

* La newsletter « The Morning News Call »: https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme sur indices boursiers américains ont affiché une tendance modérée jeudi après que les résultats de Nvidia n'ont pas réussi à impressionner, tandis que les investisseurs attendaient les résultats des entreprises de distribution et des données clés pour évaluer l'ampleur des dommages économiques causés par le conflit au Moyen-Orient. .N

** Mobileye Global Inc MBLY.O :

BUZZ - Chute du cours de l'action; Berenberg abaisse sa recommandation à "conserver" nL6N41Y0EH

** Intuit Inc INTU.O :

BUZZ - Chute après la révision à la baisse des prévisions de chiffre d'affaires de TurboTax, 17 % des effectifs vont être supprimés nL6N41Y0DT

** Elf Beauty Inc ELF.N :

BUZZ - En hausse alors que des ventes et un bénéfice trimestriels supérieurs aux attentes compensent la révision à la baisse des prévisions nL6N41Y0K1

** Walmart Inc WMT.O :

BUZZ - En baisse après que la société a maintenu ses objectifs annuels inchangés malgré des résultats trimestriels supérieurs aux prévisions nL6N41Y0PL

** Destiny Tech100 Inc DXYZ.N :

BUZZ - En hausse après l'annonce par SpaceX de son intention de se lancer en bourse nL6N41Y0M2

** International Business Machines Corp IBM.N : ** GlobalFoundries Inc GFS.O : ** D-Wave Quantum Inc QBTS.N : ** Rigetti Computing Inc RGTI.O :

BUZZ - Les actions du secteur de l'informatique quantique s'envolent après l'annonce d'une subvention américaine de 2 milliards de dollars (XX milliards d'euros) nL4N41Y0WV

** Deere & Co DE.N :

BUZZ - Recul suite à la baisse du bénéfice trimestriel

nL4N41Y0SV

** Advance Auto Parts Inc AAP.N :

BUZZ - En hausse après des résultats trimestriels supérieurs aux estimations nL4N41Y0Y2

** Osisko Development Corp ODV.N :

BUZZ - Chute suite à la vente d'obligations convertibles pour 275 millions de dollars (XX millions d'euros) nL6N41Y0QM

** Eli Lilly and Co LLY.N :

BUZZ - En hausse après la publication de données sur un médicament amaigrissant de nouvelle génération nL4N41Y12T