Les marchés à terme de Wall Street restent stables, les investisseurs prenant en compte le rapport sur les négociations entre l'Iran et les États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme sont en hausse: Dow 0,10%, S&P 500 0,19%, Nasdaq 0,29%

* Les investisseurs sont prudents malgré le rapport sur les négociations entre l'Iran et les Etats-Unis

* Les efforts de Trump pour stabiliser le marché du pétrole apportent un certain soulagement

* Les valeurs technologiques rebondissent, les perspectives de la politique de la Fed sont compliquées par le conflit

(Mise à jour des prix tout au long de l'année, ajout de commentaires d'analystes) par Johann M Cherian et Ragini Mathur

Les contrats à terme de l'indice boursier américain ont légèrement augmenté mercredi, les investisseurs ayant pris en compte un rapport signalant des efforts pour mettre fin au conflit de cinq jours au Moyen-Orient et se sont réjouis des efforts du président Donald Trump pour stabiliser les marchés pétroliers.

Les contrats à terme ont augmenté après qu'un rapport du New York Times ait déclaré que des agents de renseignement iraniens avaient indirectement contacté la CIA un jour après les attaques, mais les responsables américains restent sceptiques quant à la préparation de l'administration Trump ou de l'Iran à une désescalade à court terme. Les valeurs du secteur du voyage , sensibles aux prix du pétrole, ont légèrement progressé après avoir subi le gros des pertes en début de semaine. American Airlines UAL.O a ajouté 0,7% dans les échanges avant bourse, tandis que Carnival CCL.N et Norwegian Cruise NCLH.N ont grimpé de plus de 0,3% chacun.

Les producteurs de pétrole et de gaz tels que Occidental

OXY.N et NextDecade NEXT.O ont perdu plus de 2%.

"C'est le genre de titre que tout le monde veut voir, parce que l'idée que cela s'éternise pendant quatre ou cinq semaines, au moins dans l'estimation américaine, n'est pas propice aux marchés", a déclaré Chris Beauchamp, analyste en chef des marchés chez IG.

"Mais il faut être très prudent avant d'y croire La menace de Téhéran d'attaquer les navires naviguant dans le détroit stratégique d'Ormuz a fait grimper les coûts de transport et les prix du brut pourraient atteindre la barre inquiétante des 100 dollars le baril. Plusieurs pays du Moyen-Orient ont également interrompu temporairement leur production de pétrole et de gaz.

Toutefois, les annoncesdu président Trump d'une escorte navale américaine pour les pétroliers traversant le détroit d'Ormuz et d'une assurance contre les risques politiques ont apporté un certain soulagement. Le président de la Fed de New York, John Williams, a également déclaré mardi que l'économie américaine s'était avérée résistante aux chocs des prix de l'énergie. L'indice de référence des prix du pétrole américain CLc1 est resté stable à 75 dollars, après avoir gagné 11,6 % cette semaine. A 06:42 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en hausse de 48 points, soit 0,10%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en hausse de 13 points, soit 0,19%. Le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 a progressé de 71,75 points, soit 0,29%.

L'indice de volatilité CBOE, également connu sous le nom de jauge de la peur de Wall Street .VIX a baissé de 0,5 point à 23,07 après quatre jours consécutifs de gains, tandis que les contrats à terme qui suivent l'indice Russell 2000 sensible aux taux RTYcv1 ont gagné 0,4 %. Après deux séances de volatilité à Wall Street, les investisseurs se sont également tournés vers les valeurs technologiques qui s'étaient fortement dépréciées en février. Nvidia NVDA.O a gagné 1,2 % et d'autres actions liées aux puces électroniques , telles que Sandisk SNDK.O et Applied Digital APLD.O , ont progressé de plus de 4 % chacune. Les décideurs politiques ont reconnu que le conflit compliquera les perspectives de la politique monétaire de la Réserve fédérale et le directeur général de Goldman Sachs GS.N David Solomon a déclaré que les marchés financiers pourraient avoir besoin d'un certain temps pour assimiler pleinement les répercussions à long terme. Les investisseurs ont repoussé dejuillet à septembre les prévisions d'une réduction de 25 points de basedes taux d'intérêt, en tenant compte des coûts potentiels liés à l'énergie et aux droits de douane américains qui menacent d'alimenter les pressions inflationnistes.

Les valeurs refuges traditionnelles telles que les métaux précieux ont progressé, faisant grimper les mineurs tels que Endeavour Silver EXK.N de 3,5 % et Gold Fields GFI.N de 2,9 %.

Les valeurs cryptographiques telles que Strategy MSTR.O et Coinbase COIN.O ont augmenté de 6,8 % et 5,5 %, respectivement, à la suite d'un bond de 4,4 % du bitcoin BTC= .

Le fabricant de médicaments Moderna MRNA.O a gagné 6,9% après avoir accepté de payer jusqu'à 2,25 milliards de dollars pour régler une longue bataille juridique concernant le brevet du vaccin COVID-19.

Le Livre Beige de la Fed, un aperçu district par district des conditions économiques, est attendu plus tard dans la journée, ainsi que les chiffres de l'emploi ADP et le rapport d'activité de l'Institute for Supply Management pour le mois de février.