 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les marchés à terme de Wall Street restent stables, les investisseurs prenant en compte le rapport sur les négociations entre l'Iran et les États-Unis
information fournie par Reuters 04/03/2026 à 13:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme sont en hausse: Dow 0,10%, S&P 500 0,19%, Nasdaq 0,29%

* Les investisseurs sont prudents malgré le rapport sur les négociations entre l'Iran et les Etats-Unis

* Les efforts de Trump pour stabiliser le marché du pétrole apportent un certain soulagement

* Les valeurs technologiques rebondissent, les perspectives de la politique de la Fed sont compliquées par le conflit

(Mise à jour des prix tout au long de l'année, ajout de commentaires d'analystes) par Johann M Cherian et Ragini Mathur

Les contrats à terme de l'indice boursier américain ont légèrement augmenté mercredi, les investisseurs ayant pris en compte un rapport signalant des efforts pour mettre fin au conflit de cinq jours au Moyen-Orient et se sont réjouis des efforts du président Donald Trump pour stabiliser les marchés pétroliers.

Les contrats à terme ont augmenté après qu'un rapport du New York Times ait déclaré que des agents de renseignement iraniens avaient indirectement contacté la CIA un jour après les attaques, mais les responsables américains restent sceptiques quant à la préparation de l'administration Trump ou de l'Iran à une désescalade à court terme. Les valeurs du secteur du voyage , sensibles aux prix du pétrole, ont légèrement progressé après avoir subi le gros des pertes en début de semaine. American Airlines UAL.O a ajouté 0,7% dans les échanges avant bourse, tandis que Carnival CCL.N et Norwegian Cruise NCLH.N ont grimpé de plus de 0,3% chacun.

Les producteurs de pétrole et de gaz tels que Occidental

OXY.N et NextDecade NEXT.O ont perdu plus de 2%.

"C'est le genre de titre que tout le monde veut voir, parce que l'idée que cela s'éternise pendant quatre ou cinq semaines, au moins dans l'estimation américaine, n'est pas propice aux marchés", a déclaré Chris Beauchamp, analyste en chef des marchés chez IG.

"Mais il faut être très prudent avant d'y croire La menace de Téhéran d'attaquer les navires naviguant dans le détroit stratégique d'Ormuz a fait grimper les coûts de transport et les prix du brut pourraient atteindre la barre inquiétante des 100 dollars le baril. Plusieurs pays du Moyen-Orient ont également interrompu temporairement leur production de pétrole et de gaz.

Toutefois, les annoncesdu président Trump d'une escorte navale américaine pour les pétroliers traversant le détroit d'Ormuz et d'une assurance contre les risques politiques ont apporté un certain soulagement. Le président de la Fed de New York, John Williams, a également déclaré mardi que l'économie américaine s'était avérée résistante aux chocs des prix de l'énergie. L'indice de référence des prix du pétrole américain CLc1 est resté stable à 75 dollars, après avoir gagné 11,6 % cette semaine. A 06:42 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en hausse de 48 points, soit 0,10%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en hausse de 13 points, soit 0,19%. Le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 a progressé de 71,75 points, soit 0,29%.

L'indice de volatilité CBOE, également connu sous le nom de jauge de la peur de Wall Street .VIX a baissé de 0,5 point à 23,07 après quatre jours consécutifs de gains, tandis que les contrats à terme qui suivent l'indice Russell 2000 sensible aux taux RTYcv1 ont gagné 0,4 %. Après deux séances de volatilité à Wall Street, les investisseurs se sont également tournés vers les valeurs technologiques qui s'étaient fortement dépréciées en février. Nvidia NVDA.O a gagné 1,2 % et d'autres actions liées aux puces électroniques , telles que Sandisk SNDK.O et Applied Digital APLD.O , ont progressé de plus de 4 % chacune. Les décideurs politiques ont reconnu que le conflit compliquera les perspectives de la politique monétaire de la Réserve fédérale et le directeur général de Goldman Sachs GS.N David Solomon a déclaré que les marchés financiers pourraient avoir besoin d'un certain temps pour assimiler pleinement les répercussions à long terme. Les investisseurs ont repoussé dejuillet à septembre les prévisions d'une réduction de 25 points de basedes taux d'intérêt, en tenant compte des coûts potentiels liés à l'énergie et aux droits de douane américains qui menacent d'alimenter les pressions inflationnistes.

Les valeurs refuges traditionnelles telles que les métaux précieux ont progressé, faisant grimper les mineurs tels que Endeavour Silver EXK.N de 3,5 % et Gold Fields GFI.N de 2,9 %.

Les valeurs cryptographiques telles que Strategy MSTR.O et Coinbase COIN.O ont augmenté de 6,8 % et 5,5 %, respectivement, à la suite d'un bond de 4,4 % du bitcoin BTC= .

Le fabricant de médicaments Moderna MRNA.O a gagné 6,9% après avoir accepté de payer jusqu'à 2,25 milliards de dollars pour régler une longue bataille juridique concernant le brevet du vaccin COVID-19.

Le Livre Beige de la Fed, un aperçu district par district des conditions économiques, est attendu plus tard dans la journée, ainsi que les chiffres de l'emploi ADP et le rapport d'activité de l'Institute for Supply Management pour le mois de février.

Valeurs associées

APPLIED DIGITAL
26,1500 USD NASDAQ -6,37%
BTC/USD
71 055,9434 USD CryptoCompare +4,09%
CARNIVAL
28,530 USD NYSE -2,06%
COINBASE GLB RG-A
182,3600 USD NASDAQ -1,55%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
48 501,27 Pts Index Ex -0,83%
ENDEAVOUR SILVER
11,885 USD NYSE -9,59%
GOLD FIELDS SP ADR
51,220 USD NYSE -11,49%
GOLDMAN SACHS GR
862,290 USD NYSE +0,09%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
MODERNA
49,8300 USD NASDAQ -5,71%
NASDAQ Composite
22 516,69 Pts Index Ex -1,02%
NEXTDECADE
5,6100 USD NASDAQ 0,00%
NORW CRS LINE
21,275 USD NYSE -4,12%
NVIDIA
180,0500 USD NASDAQ -1,33%
OCCIDENTAL PETROLEUM
53,690 USD NYSE -0,92%
S&P 500
6 816,63 Pts CBOE 0,00%
S&P 500 INDEX
6 816,63 Pts CBOE -0,94%
SANDISK
565,4100 USD NASDAQ -8,67%
STRATEGY RG-A
132,6800 USD NASDAQ -3,61%
UNITED AIRLINES
102,5400 USD NASDAQ -0,65%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank