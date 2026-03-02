Les marchés à terme de Wall Street chutent en raison de l'escalade du conflit au Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Futures en baisse: Dow 1,17%, S&P 500 1,1%, Nasdaq 1,46%

* Les compagnies aériennes et les valeurs financières sont durement touchées, les valeurs de défense augmentent

* Les investisseurs se tournent vers les valeurs refuges, notamment les métaux précieux et le dollar

(Ajout de détails sur les matières premières, les compagnies aériennes et la défense; ajout de commentaires d'analystes)

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont chuté de plus de 1 % lundi, les investisseurs intégrant de plus en plus la perspective que le conflit au Moyen-Orient pourrait persister pendant des semaines, ce qui pourrait perturber les flux commerciaux mondiaux et accroître les pressions inflationnistes.

Les secteurs les plus touchés dans les échanges de pré-marché comprenaient les compagnies aériennes, car plusieurs transporteurs ont interrompu leurs vols et les prix du brut ont grimpé de 8 %, tandis que les perspectives globalement sombres pour l'économie mondiale ont pesé sur les valeurs financières.

Delta DAL.N et United Airlines UAL.O ont chuté de plus de 5% chacun dans les échanges de pré-marché. Les grandes banques telles que Bank of America BAC.N et Citigroup C.N ont chuté de plus de 2 % chacune.

Les investisseurs se sont tournés vers les valeurs refuges traditionnelles telles que le dollar USD= , tandis que la hausse des prix des métaux précieux a permis aux sociétés minières telles que Gold Fields GFI.N de gagner 3,6 % et Barrick Mining B.N d'ajouter 2,8 %.

Les valeurs de défense telles que Lockheed Martin LMT.N et RTX RTX.N ont également fait un bond de 6% chacune, tandis que Kratos KTOS.O a bondi de 9% et AeroVironment AVAV.O a fait un bond de 10,3%.

Après que des frappes coordonnées des États-Unis et d'Israël sur l'Iran au cours du week-end ont tué le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, Israël a lancé des attaques de représailles à la suite de frappes aériennes de l'Iran et des militants du Hezbollah au Liban, approfondissant les craintes que le conflit ne s'étende davantage à travers la région.

Le président américain Donald Trump a également déclaré que le conflit pourrait durer encore quatre semaines, selon un rapport, ajoutant que les attaques se poursuivraient jusqu'à ce que les États-Unis atteignent leurs objectifs déclarés.

"Sauter aux conclusions sur les actions et les commentaires politiques du président Trump ce week-end peut être une erreur aussi souvent que c'est la bonne ligne de conduite, mais la partie la plus importante de l'émission du président hier était que l'action des États-Unis se poursuivra pendant des "semaines", plutôt que des jours. Cela promet un impact plus durable sur le marché", ont déclaré les analystes de SocGen dans une note.

A 4:17 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en baisse de 572 points, soit 1,17%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en baisse de 75,75 points, soit 1,1%, et le Nasdaq 100 E-minis

NQcv1 était en baisse de 364,5 points, soit 1,46%.

La jauge de la peur à Wall Street, l'indice CBOE VIX .VIX a bondi de 3,84 points pour atteindre un plus haut de trois mois de 23,7.

Le choc géopolitique survient à un moment où les marchés sont déjà dans un état d'incertitude en raison des inquiétudes liées à la perturbation de l'IA, des craintes dans l'espace de crédit privé et des perspectives commerciales troubles.

Le S&P 500 et le Nasdaq ont enregistré leur plus forte baisse mensuelle depuis mars 2025. En revanche, le Dow Jones a réussi à enregistrer des gains pour le dixième mois consécutif, sa plus longue série de gains depuis une période de dix mois qui s'est achevée en janvier 2018.

Une hausse prolongée des prix du pétrole risquerait de raviver les pressions inflationnistes, alors que les opérateurs sont déjà confrontés à une inflation élevée qui a renforcé les attentes selon lesquelles il est peu probable que la Réserve fédérale américaine réduise son taux d'intérêt directeur à court terme.

Les opérateurs se préparent également à une série de publications économiques clés aux États-Unis. Les PMI manufacturiers pour le mois dernier sont attendus plus tard dans la journée, tandis que les ventes au détail de janvier, les chiffres de l'emploi ADP et le rapport sur les emplois non agricoles, très surveillé, sont prévus plus tard dans la semaine.