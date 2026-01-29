 Aller au contenu principal
Les loyers américains tombent à leur plus bas niveau depuis quatre ans
information fournie par Zonebourse 29/01/2026 à 20:09

Le loyer médian des appartements aux États-Unis a atteint en janvier son plus bas niveau depuis 2022, s'établissant à 1 353 dollars selon Apartment List, en baisse de 1,4% sur un an. Il s'agit de la plus forte diminution annuelle depuis septembre 2023 et du quatrième hiver consécutif marqué par une correction en basse saison. Depuis leur pic de l'été 2022, les loyers ont reculé de 6,2%, dans un contexte d'offre excédentaire et de demande affaiblie.

Le taux de vacance a atteint 7,3%, un sommet depuis le début du suivi en 2017, et les délais de location se sont allongés à 41 jours en moyenne. Alors que le marché anticipait un retour à la hausse des loyers en début d'année 2025, la dynamique s'est essoufflée durant l'été et la tendance baissière s'est prolongée. Le ralentissement du marché de l'emploi et une formation de ménages moins soutenue ont contribué à cette pression baissière sur les loyers, alors que de nombreux projets locatifs sont encore en cours de livraison.

La tendance varie fortement selon les régions. Le recul est particulièrement marqué dans le Sud et l'ouest des montagnes, notamment à Austin (-6,3%), La Nouvelle-Orléans, San Antonio, Tucson et Denver. À l'inverse, des hausses notables sont observées à Virginia Beach ( 5%), San Jose, San Francisco, Chicago et Providence. Selon Apartment List, les perspectives du marché locatif dépendront désormais de la capacité de la demande à absorber l'offre encore abondante, dans un climat économique incertain.

