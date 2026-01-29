Les loyers américains tombent à leur plus bas niveau depuis quatre ans
information fournie par Zonebourse 29/01/2026 à 20:09
Le taux de vacance a atteint 7,3%, un sommet depuis le début du suivi en 2017, et les délais de location se sont allongés à 41 jours en moyenne. Alors que le marché anticipait un retour à la hausse des loyers en début d'année 2025, la dynamique s'est essoufflée durant l'été et la tendance baissière s'est prolongée. Le ralentissement du marché de l'emploi et une formation de ménages moins soutenue ont contribué à cette pression baissière sur les loyers, alors que de nombreux projets locatifs sont encore en cours de livraison.
La tendance varie fortement selon les régions. Le recul est particulièrement marqué dans le Sud et l'ouest des montagnes, notamment à Austin (-6,3%), La Nouvelle-Orléans, San Antonio, Tucson et Denver. À l'inverse, des hausses notables sont observées à Virginia Beach ( 5%), San Jose, San Francisco, Chicago et Providence. Selon Apartment List, les perspectives du marché locatif dépendront désormais de la capacité de la demande à absorber l'offre encore abondante, dans un climat économique incertain.
A lire aussi
-
L'envoyé spécial de Donald Trump à Minneapolis a promis jeudi de "bientôt" réduire les effectifs de la police de l'immigration déployés dans la ville, tout en répétant la volonté du président américain d'y poursuivre les opérations anti-migrants qui ont provoqué ... Lire la suite
-
La Bourse de New York évolue en baisse jeudi, prudente sur la direction à prendre après la publication de résultats trimestriels de plusieurs grands noms du secteur technologique, accueillis de façon théâtrale par les investisseurs. Vers 15H10 GMT, le Dow Jones ... Lire la suite
-
Starbucks vise à retrouver les marges bénéficiaires pré-pandémiques lors de la première journée des investisseurs organisée par le directeur général Niccol
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) * Le géant du café vise une marge de 13,5 à 15 % d'ici à l'exercice 2028 * Les marges ... Lire la suite
-
La députée Sandrine Josso a demandé jeudi au président du Sénat Gérard Larcher de sortir du "silence" à son égard et de faire la lumière sur de "graves dérives" impliquant le Sénat après la condamnation du sénateur Joël Guerriau pour l'avoir droguée à son insu. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer