Les législateurs demandent instamment aux États-Unis d'appliquer les règles de l'administration Biden concernant les voyages aériens en fauteuil roulant

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Pas de commentaires immédiats de l'USDOT et des compagnies aériennes, plus de détails dans les paragraphes 2 à 9) par David Shepardson

Un groupe de législateurs de la Chambre des représentants des États-Unis a demandé vendredi à l'administration Trump d'appliquer les principales dispositions d'une règle émise par l'administration de l'ancien président Joe Biden, qui exige de nouvelles protections des consommateurs pour les passagers handicapés utilisant des fauteuils roulants.

"Ces normes garantissent que les passagers handicapés peuvent voyager en toute sécurité et avec dignité", indique la lettre signée par 14 démocrates de la commission des transports et de l'infrastructure de la Chambre des représentants, dont Greg Stanton, Rick Larsen et Andre Carson.

United Airlines UAL.O , Delta Air Lines DAL.N , American Airlines AAL.O , Southwest Airlines LUV.N et JetBlue Airways

JBLU.O et le groupe de commerce aérien Airlines for America ont intenté une action en justice en février pour contester la règle qui établit des normes plus strictes pour l'accueil des passagers en fauteuil roulant.

Le ministère américain des transports a déclaré en septembre qu'il n'appliquerait pas les dispositions dans l'attente d'un réexamen, notamment celle imposant la responsabilité des compagnies aériennes en cas de mauvaise manipulation des fauteuils roulants. Une autre exigence prévoyait que les compagnies aériennes remboursent aux passagers en fauteuil roulant la différence entre le tarif du vol effectué et celui que le passager aurait payé si son fauteuil roulant avait pu être transporté dans la cabine ou la soute d'un autre aéronef.

L'USDOT et le groupe des compagnies aériennes n'ont pas fait de commentaires immédiats.

La règle exige également que les transporteurs remboursent les passagers pour les dommages causés aux fauteuils roulants et qu'ils informent par écrit les passagers de leurs droits lorsqu'ils enregistrent des fauteuils roulants ou des scooters.

L'année dernière, l'USDOT a indiqué qu'environ 5,5 millions d'Américains utilisaient un fauteuil roulant ou un autre dispositif de mobilité. Les données montrent que sur 100 fauteuils roulants ou scooters transportés sur des vols intérieurs, au moins un est endommagé, retardé ou perdu.

En octobre 2024, l'USDOT a infligé à American Airlines une amende record de 50 millions de dollars pour son traitement des passagers handicapés, notamment pour n'avoir pas fourni à certains d'entre eux une assistance adéquate et pour avoir mal manipulé des fauteuils roulants.

La semaine dernière, l'USDOT a retiré un projet de M. Biden visant à obliger les compagnies aériennes à verser aux passagers une compensation en espèces lorsque les perturbations des vols aux États-Unis sont causées par les transporteurs.