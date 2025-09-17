Les législateurs américains veulent que Trump rétablisse le plan de compensation des retards pour les voyageurs aériens

(Ajout des commentaires de l'USDOT et des compagnies aériennes aux paragraphes 4 à 12) par David Shepardson

Un groupe de 77 démocrates de la Chambre des représentants a exhorté mercredi l'administration du président Donald Trump à rétablir un plan d'indemnisation des voyageurs aériens américains pour les retards causés par les compagnies aériennes, qui avait été défendu par son prédécesseur.

Le 4 septembre, le ministère des Transports a déclaré qu'il abandonnait un plan proposé par le président démocrate de l'époque, Joe Biden , visant à exiger des compagnies aériennes qu'elles versent aux passagers une compensation en espèces lorsque les perturbations des vols américains sont causées par les transporteurs.

"Au lieu de faire reculer cette protection pour les passagers, l'administration Trump devrait se concentrer sur des moyens de bon sens et bipartisans pour réduire les coûts pour les clients et assurer la sécurité de notre ciel", ont déclaré les législateurs dirigés par les représentants démocrates Greg Stanton et Rick Larsen. "Cette décision sape les protections des consommateurs et ne fera qu'augmenter le coût des voyages."

En décembre, le ministère des Transports, sous la direction de Joe Biden, a sollicité les commentaires du public sur la question de savoir si les compagnies aériennes devraient être tenues de payer de 200 à 775 dollars pour les retards. Les compagnies aériennes américaines ont vivement critiqué la proposition faite pour la première fois par Joe Biden en 2023.

Un porte-parole du secrétaire aux Transports, Sean Duffy, a déclaré que "le meilleur moyen de réduire les retards interminables est de réparer notre système de contrôle du trafic aérien défaillant" et a critiqué la façon dont l'administration précédente avait traité la question.

L'USDOT a réaffirmé qu'il prévoyait de mettre en œuvre les mandats de protection des consommateurs imposés par le Congrès et de "veiller à ce que le public voyageur soit traité équitablement tout en reconnaissant que des réglementations trop lourdes entraîneront une hausse du prix des billets."

Aux États-Unis, les compagnies aériennes doivent rembourser les passagers pour les vols annulés s'ils décident de ne pas prendre l'avion, mais elles ne sont pas tenues d'indemniser les clients pour les retards.

L'Union européenne, le Canada, le Brésil et la Grande-Bretagne ont tous des règles en matière d'indemnisation des compagnies aériennes en cas de retard.

Airlines for America, un groupe commercial représentant American Airlines AAL.O Delta Air Lines DAL.N United Airlines UAL.O Southwest Airlines LUV.N , a déclaré mercredi que "l'ensemble du modèle commercial des compagnies aériennes repose sur des clients satisfaits et fidèles. Dans ce secteur hautement concurrentiel, les transporteurs n'ont pas besoin d'incitations supplémentaires pour fournir un service de qualité."

En 2022, les principaux transporteurs américains se sont engagés à prendre en charge les repas, les séjours à l'hôtel et d'autres dépenses lorsqu'ils provoquent d'importantes perturbations des vols.

L'USDOT a également révélé ce mois-ci qu'il envisageait d'abroger la réglementation émise par Joe Biden, qui exigeait des compagnies aériennes qu'elles indiquent les frais de service en plus du prix du billet d'avion, et de rédiger de nouvelles règles distribuant la définition d'une annulation de vol qui donne aux consommateurs le droit d'obtenir le remboursement des billets d'avion.