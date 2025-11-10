Les législateurs américains pressent le directeur général de Starbucks de relancer les négociations syndicales

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Waylon Cunningham

10 novembre -

Vingt-six sénateurs américains et 82 représentants de la Chambre des représentants ont écrit au directeur général de Starbucks SBUX.O , Brian Niccol, pour l'exhorter à reprendre les négociations avec le syndicat de ses employés, ont annoncé les législateurs lundi.

"Nous avons entendu parler d'un retour troublant au démantèlement des syndicats", indique la lettre du groupe de sénateurs dirigé par le sénateur Bernie Sanders, dont Reuters a eu connaissance. Starbucks doit "négocier de bonne foi un contrat équitable avec ces employés". Les représentants de la Chambre des représentants, menés par le House Labor Caucus et la représentante , ont rédigé une lettre similaire envoyée lundi. Aucun républicain n'a signé ces deux lettres.

LES PARTIES S'ACCUSENT MUTUELLEMENT Les négociations entre Starbucks et Starbucks Workers United, qui représente environ 9 500 travailleurs, ont débuté en avril de l'année dernière, mais sont depuis dans l'impasse . Les deux parties se reprochent mutuellement d'avoir mis fin aux négociations et se disent prêtes à reprendre les discussions.

Starbucks a déclaré dans un communiqué que le syndicat ne représentait que 4 % de sa main-d'œuvre et que l'entreprise offrait déjà "le meilleur emploi dans le secteur de la vente au détail". Starbucks offre à ses employés qui travaillent au moins 20 heures par semaine des avantages sociaux, notamment des soins de santé, des congés parentaux et la possibilité de suivre des cours en ligne à l'université d'État de l'Arizona.

Selon les lettres, Starbucks Workers United a déposé plus de 100 plaintes contre l'entreprise depuis décembre pour des pratiques déloyales de travail présumées, telles que des représailles contre les baristas qui se syndiquent. Les lettres indiquent également que Starbucks "a l'argent nécessaire pour parvenir à un accord équitable", notant qu'en 2024, Starbucks a dépensé plusieurs milliards de dollars en dividendes et en rachats d'actions et a indemnisé Niccol à hauteur de 95 millions de dollars, ce qui couvre en grande partie les actions qu'il a laissées à Chipotle.

Starbucks a déclaré que ses actions ont bénéficié aux travailleurs qui possèdent des actions dans le cadre d'un programme de l'entreprise, ainsi qu'aux investisseurs institutionnels et aux fonds de pension. Le syndicat a déclaré la semaine dernière que les travailleurs étaient prêts à faire grève si un contrat n'était pas finalisé d'ici le 13 novembre, le "Red Cup Day", jour de forte vente de l'entreprise, et que les grèves pourraient toucher plus de 25 villes dans un premier temps et s'intensifier en l'absence de progrès.

Niccol a cherché à réorganiser les opérations des magasins américains afin de regagner des clients. La société de café a connu six trimestres de baisse des ventes avant le 29 octobre, date à laquelle elle a annoncé une croissance de 1 % de ses ventes mondiales. En septembre, Starbucks a fermé plus de 600 magasins, y compris son principal point de vente syndiqué à Seattle, et a réduit ses effectifs dans le cadre de ses efforts de redressement.