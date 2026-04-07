Les législateurs américains pressent Bessent sur les navires de GNL qui bénéficient d'un crédit d'impôt

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Timothy Gardner

Un groupe de sénateurs démocrates américains a demandé mardi au secrétaire au Trésor Scott Bessent si les énormes pétroliers qui transportent du gaz naturel liquéfié peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt lucratif destiné aux bateaux plus petits qui brûlent ce carburant.

Voici les détails de cette question.

* Le crédit d'impôt sur les carburants de substitution, signé par l'ancien président George W. Bush en 2005, visait à réduire la dépendance à l'égard du pétrole en subventionnant la transition des petits bateaux à moteur vers des carburants de substitution, tels que le gaz naturel, le propane et le GNL.

* Selon les critiques, la combustion du carburant dans les méthaniers ne contribue pas à la transition vers des carburants liquides tels que les combustibles de soute, car de nombreux méthaniers sont déjà conçus pour brûler le GNL qui s'évapore pendant le transport. Ce gaz bouillonnant serait autrement rejeté dans l'atmosphère ou refroidi pour redevenir du GNL.

* "Accorder aux pétroliers des crédits AFET reviendrait à gaspiller inutilement l'argent du contribuable sans rien faire pour protéger l'environnement, réduire les coûts pour les Américains ordinaires ou diminuer la dépendance des États-Unis à l'égard du pétrole", ont déclaré les sénateurs dans leur lettre. Les sénateurs Jeff Merkley, Elizabeth Warren et Chuck Schumer, ainsi que quatre autres personnes, ont signé la lettre.

* Le crédit AFET était destiné aux bateaux à moteur, selon les sénateurs, que certaines réglementations fédérales définissent comme mesurant moins de 65 pieds de long (20 mètres) - ce qui est minuscule comparé aux méthaniers, qui peuvent mesurer environ trois terrains de football de long.

* Cheniere Energy LNG.N a révélé en février qu'elle avait bénéficié d'un allègement fiscal de 370 millions de dollars sur le site pour la combustion du carburant dans ses méthaniers. Cheniere n'a pas souhaité faire de commentaire.

* Le département du Trésor n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.

* Les démocrates du Sénat ont un pouvoir limité car ils sont en minorité, mais cela pourrait changer après les élections de mi-mandat de novembre.