Les législateurs américains demandent à Google et Apple de supprimer les applications permettant de suivre les agents de l'immigration

La commission de la sécurité intérieure de la Chambre des représentants a demandé à Google

GOOGL.O et à Apple AAPL.O de préciser les mesures qu'ils prennent pour supprimer les applications mobiles qui permettent aux utilisateurs de suivre les agents fédéraux de l'immigration.

Dans des lettres envoyées vendredi au directeur général de Google, Sundar Pichai, et au directeur d'Apple, Tim Cook, les responsables de la commission ont pointé du doigt ICEBlock, une application précédemment utilisée pour surveiller les agents des services de l'immigration et des douanes des États-Unis, affirmant que les applications hébergées sur leurs magasins d'applications risquent de "mettre en péril la sécurité du personnel du ministère de la sécurité intérieure". Les législateurs ont demandé une réunion d'information avant le 12 décembre.

Les lettres demandent à Google et à Apple de veiller à ce que ces applications ne puissent pas être utilisées pour cibler des agents ou entraver l'application de la législation sur l'immigration.

La commission a noté que si la liberté d'expression est protégée, elle ne s'étend pas aux activités de plaidoyer qui incitent à une action illégale imminente, se référant à un arrêt historique de la Cour suprême.

Google et Apple n'ont pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Ces lettres font suite aux inquiétudes suscitées par le fait que ces outils permettent aux utilisateurs de signaler et de suivre anonymement les mouvements des agents fédéraux, notamment ceux de l'ICE et du service des douanes et de la protection des frontières.

En octobre, Google a déclaré qu'ICEBlock n'avait jamais été disponible sur son Play Store et a ajouté qu'il avait supprimé des applications similaires en raison de violations des règles.

Apple a également retiré ICEBlock et d'autres applications de suivi de son App Store à l'époque.

La Procureure générale Pam Bondi a déclaré que ces applications "mettent en danger les agents de l'ICE simplement parce qu'ils font leur travail", tandis qu'Apple a invoqué des violations de ses règles concernant les contenus susceptibles de nuire à des individus ou à des groupes. Ces suppressions font suite à une augmentation des téléchargements d'ICEBlock, qui comptait plus d'un million d'utilisateurs avant d'être retirée.