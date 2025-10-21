Les législateurs américains avancent un projet de loi visant à rendre obligatoire une technologie clé de suivi de l'aviation

Le projet de loi rendrait l'ADS-B obligatoire d'ici à la fin de 2031, sous l'impulsion de la sénatrice Cantwell

Les sénateurs souhaitent également un nouvel audit et des examens de sécurité après l'accident mortel qui a fait 67 morts

La législation exigerait également l'utilisation par l'armée d'une technologie clé sur les vols

(Mise à jour avec les commentaires des compagnies aériennes, des familles, du NTSB et du sénateur, et ajout de détails au paragraphe 6) par David Shepardson

Une commission du Sénat américain a approuvé mardi la législation sur la sécurité aérienne pour exiger l'utilisation d'une technologie avancée de suivi des avions, après la collision en janvier d'un jet régional d'American Airlines AAL.O et d'un hélicoptère de l'armée qui a tué 67 personnes.

La législation exigerait que tous les avions civils, ainsi que les hélicoptères militaires se trouvant à proximité d'avions civils, soient équipés de la technologie ADS-B d'ici à la fin de 2031. Elle renforcerait également la surveillance du trafic mixte d'avions à réaction et d'hélicoptères et des itinéraires de vol à proximité des aéroports commerciaux.

L'hélicoptère Black Hawk de l'armée qui s'est écrasé n'était pas équipé de l'ADS-B (automatic dependent surveillance-broadcast), une technologie de surveillance avancée qui transmet la position d'un aéronef.

Le président de la commission du commerce du Sénat, Ted Cruz, a déclaré que le projet de loi "comble une dangereuse lacune qui permettait aux avions militaires d'opérer dans le ciel national sans communiquer leur position rapidement et avec précision aux autres aviateurs, comme le font les avions commerciaux".

Les législateurs des deux partis et le secrétaire aux transports Sean Duffy se sont demandé pourquoi l'administration fédérale de l'aviation n'avait pas réagi pendant des années face aux incidents impliquant des hélicoptères militaires près de l'aéroport national Reagan de Washington.

La loi exigerait des examens de sécurité à l'aéroport national Reagan et dans d'autres grands aéroports et ordonnerait au bureau de l'inspecteur général de l'armée de lancer un audit de coordination de la sécurité.

En avril, la FAA a déclaré qu'elle exigerait l'utilisation de l'ADS-B par les hélicoptères gouvernementaux à proximité de l'aéroport national Reagan et, en mai, elle a interdit à l'armée d'effectuer des vols d'hélicoptères autour du Pentagone à la suite d'un accident évité de justesse. La FAA a également pris des mesures pour améliorer la séparation entre les hélicoptères et les avions à réaction.

La présidente du National Transportation Safety Board, Jennifer Homendy, a fait l'éloge du projet de loi, soulignant que le conseil avait insisté sur la nécessité d'exiger l'ADS-B pendant trois décennies.

La sénatrice Maria Cantwell, chef de file des démocrates au sein de la commission, a fortement insisté sur la date limite de 2031 pour l'ADS-B. Elle a déclaré que l'ADS-B "augmenterait la connaissance de la situation et fournirait des avis de trafic et des alertes pour les opérations dans les airs et au sol dans les aéroports".

Mme Cantwell a cité une information publiée en mars par le NTSB selon laquelle, depuis 2021, 15 200 incidents de séparation aérienne entre des avions commerciaux et des hélicoptères se sont produits près de l'aéroport Reagan National, dont 85 ont été évités de justesse.

Les familles des victimes de la collision aérienne ont salué le projet de loi.

American Airlines a déclaré qu'elle soutenait fermement le projet de loi bipartisan, tandis que United Airlines UAL.O a déclaré qu'elle travaillerait avec les législateurs "pour s'assurer que ce projet de loi atteigne nos objectifs communs".