Les lancements de hedge funds touchent un point bas depuis 2008

(NEWSManagers.com) - En 2022, l’univers des hedge funds a vécu une année contrastée. Le secteur a d’abord affiché une certaine vigueur lors du premier trimestre qui a vu le lancement de 185 hedge funds, majoritairement des long/short et des global macro. Puis l’inflation, la remontée des taux et la guerre en Ukraine sont passés par là. En conséquence, le nombre de nouveaux hedge funds a baissé drastiquement au deuxième trimestre (80 lancements) et au troisième trimestre (71 lancements) selon les estimations du fournisseur américain de recherche et d’indices sur les hedge funds HFR.

Ces 71 lancements recensés au troisième trimestre 2022 représentent un point bas plus vu depuis le quatrième trimestre 2008, au cours duquel seuls 56 hedge funds téméraires s’étaient lancés en dépit de la crise financière mondiale. Les liquidations de hedge funds ont, elles, été les plus nombreuses au deuxième trimestre 2022 (156 liquidations), le premier ayant fait 126 victimes et le troisième 145. Entre fin septembre 2021 et fin septembre 2022, HFR estime que 449 hedge funds ont vu le jour quand 544 autres ont mis la clé sous la porte.

« Avec une incertitude significative et une grande disparité dans les perspectives économiques pour début 2023, il est probable que les lancements et les liquidations de hedge funds restent proches de niveaux historiques. Ce, alors que les investisseurs évaluent soigneusement les opportunités et positionnent délibérément les portefeuilles face à la volatilité attendue en 2023 », commente Kenneth J. Heinz, président de HFR.

Niveaux de frais les plus bas depuis 2008

Aussi les frais des hedge funds ont-ils été au troisième trimestre 2022 les plus bas jamais enregistrés par HFR depuis le début de son activité en 2008. Fin septembre, les frais de gestion moyens des hedge funds s’élevaient à 1,35%, y compris pour les fonds lancés durant le troisième trimestre, quand les frais de performance (incentive fee) se situaient à 16,01%. Ces derniers étaient de 17,23% pour les hedge funds ayant vu le jour au troisième trimestre.

Cependant, la structure de frais traditionnelle 2+20, qui consiste en 2% de frais fixes de gestion et 20% de frais de performance, est de plus en plus délaissée par les gros hedge funds comme Citadel, Millennium ou Brevan Howard au profit des frais répercutés (« pass through »). Ces frais, qui couvrent notamment les dépenses de fonctionnement des gestionnaires, n'ont pas de plafond et peuvent grimper jusqu'à 10% voire plus.

Côté performance, l’industrie des hedge funds s’est majoritairement retrouvée dans le rouge à l’issue des onze premiers mois de 2022, possiblement sa pire année depuis 2018 et la seconde plus mauvaise depuis 2013. L’indice HFRI 500 Fund Weighted Composite affichait une performance négative de -3,87% sur la période. Cet indice couvre les performances des 500 plus gros hedge funds fournissant leurs données à HFR, ouverts aux investissements et offrant une liquidité trimestrielle ou mensuelle. Avant le mois de décembre, les hedge funds macro et les plus gros hedge funds en termes d’encours, à l’image de Citadel, s’affichaient déjà comme les grands gagnants de 2022.