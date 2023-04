Les lancements de hedge funds ont légèrement rebondi fin 2022

- Les lancements de hedge funds ont connu un petit rebond au quatrième trimestre 2022 après avoir atteint le plus bas niveau observé depuis fin 2008 le trimestre précédent. HFR, fournisseur de recherche et d’indices sur les hedge funds, a recensé 96 lancements entre fin septembre et fin décembre 2022 contre 71 au troisième trimestre 2022. Au total, quelque 432 lancements de hedge funds ont été dénombrés par HFR pour l’année 2022. Il n’y en avait pas eu aussi peu depuis 2000 selon les données de la société américaine. Inversement, le fournisseur de recherche estime que 571 hedge funds ont disparu dont 144 au cours du dernier trimestre 2022. A lire aussi: Les lancements de hedge funds touchent un point bas depuis 2008 HFR a estimé à 9.115 le nombre de hedge funds actifs à fin 2022 contre 9.254 l’année précédente. Une estimation assez éloignée de celle proposée par Sigtech en février. La fintech recensait 30.077 hedge funds opérant dans le monde à fin 2022. Sigtech comptabilisait en outre 938 lancements de hedge funds en 2022, un niveau pas vu depuis 2010 d’après son étude.Frais en berneSelon HFR, les frais de gestion des hedge funds n’ont pas bougé d’un trimestre à l’autre se stabilisant à 1,35% et restant le plus bas niveau observé depuis 2008. HFR note néanmoins que les frais de performance moyens ont diminué de 2 points de base à 15,99%, un nouveau point bas depuis 2008. Les frais de gestion moyens pour les hedge funds lancés au T4-2022 étaient de 1,18% (-17 points de base par rapport au T3-2022). Quant à leurs frais de performance des fonds, ils s’élevaient à 17,68% (+45 points de base par rapport au T3-2022).Ainsi, HFR calcule que les frais de gestion et de performance moyens pour les hedge funds lancés en 2022 étaient respectivement de 1,34% (1,33% pour les fonds lancés en 2021) et de 17,74% (16,57% pour les fonds lancés en 2021). A lire aussi: 2022, deuxième pire année pour les hedge funds depuis 10 ans

Adrien Paredes-Vanheule