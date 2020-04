Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les Jeux de Tokyo ne pourront avoir lieu si la pandémie n'est pas contenue - Abe Reuters • 29/04/2020 à 09:11









TOKYO, 29 avril (Reuters) - Il sera impossible d'organiser les Jeux olympiques de Tokyo en 2021 si la pandémie de coronavirus n'est pas contenue d'ici là, a prévenu mercredi le Premier ministre japonais, Shinzo Abe. "Les Jeux olympiques doivent se tenir d'une manière qui montrera que le monde a remporté la bataille contre la pandémie de coronavirus", a-t-il dit devant le Parlement. "Dans le cas contraire, il sera difficile d'organiser les Jeux", a-t-il poursuivi. Les Jeux olympiques de Tokyo, initialement programmés cet été, ont déjà été repoussés d'un an à cause de la crise sanitaire. Ils sont désormais fixés sur la période allant du 23 juillet au 8 août 2021. Mais le doute plane sur le respect de ce nouveau calendrier, surtout si aucun vaccin contre le coronavirus n'est disponible d'ici-là. Dans une interview accordée à la presse japonaise, le président du comité d'organisation, Yoshiro Mori, a annoncé mardi qu'il n'y aurait pas de nouveau report et que les Jeux seraient annulés s'ils ne peuvent avoir lieu à ces nouvelles dates. Le report des Jeux de Tokyo constitue une première dans l'histoire de l'olympisme moderne. Trois éditions - 1916, 1940 et 1944 - ont en revanche été annulées en raison des guerres mondiales. (Leika Kihara avec Jack Tarrant et Junko Fujita version française Henri-Pierre André)

