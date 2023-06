- Les fonds commercialisés en Suède ont enregistré des souscriptions nettes de 17,3 milliards de couronnes suédoises en mai (1,5 milliard d’euros), soit la plus forte collecte depuis le début de l’année, montrent les dernières statistiques de l’association suédoise des fonds Fondbolagens Förening. Depuis janvier, les investisseurs suédois ont investi un total de 46,5 milliards de couronnes dans les fonds.La collecte mensuelle a été tirée par les fonds actions, qui ont drainé 17,7 milliards de couronnes, dont plus de 10 milliards de couronnes sur des fonds actions monde. Depuis le début de l’année, ils voient entrer près de 60 milliards de couronnes.Les fonds diversifiés enregistrent une légère collecte de 1,3 milliard de couronnes et les fonds obligataires, de 2,5 milliards de couronnes. En revanche, les fonds monétaires voient sortir 4,5 milliards de couronnes et les hedge funds perdent 1 milliard de couronnes.Les encours ont augmenté de 189 milliards de couronnes en mai à 6.605 milliards de couronnes.

Laurence Marchal