Les investisseurs se ruent sur les fonds monétaires et les fonds or

Les investisseurs semblent rechercher la sécurité en ce mois de septembre. Ils ont placé 66,1 milliards de dollars dans des fonds monétaires à l’échelle mondiale sur la semaine au 10 septembre, selon le Flow Show de BofA réalisé à partir des données d’EPFR sur les flux mondiaux des fonds. Ces quatre dernières semaines, ces fonds ont attiré 266 milliards de dollars?! Parallèlement, les investisseurs ont versé 3,4 milliards de dollars dans des fonds or, soit la quatrième plus forte collecte jamais enregistrée.

Les fonds actions sont dans le rouge

En revanche, les fonds actions ont été délaissés : ils ont enregistré une sortie de 9,9 milliards de dollars sur la semaine. La décollecte a surtout concerné les fonds actions américaines, avec 19 milliards de dollars. Les fonds actions européennes restent dans le vert avec 400 millions de dollars. C’est aussi le cas des fonds actions japonaises (1 milliard) et des fonds actions émergentes (500 millions).

Les fonds obligataires ont engrangé 17,2 milliards de dollars, dont 9,4 milliards sur de l’investment grade, 2 milliards sur des fonds high yield et 1,7 milliard sur de la dette émergente. Les fonds crypto ont attiré 100 millions de dollars.

Laurence Marchal