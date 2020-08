Les investisseurs retrouvent le chemin des fonds actions

(NEWSManagers.com) - Les sociétés de gestion actions peuvent respirer. Entre le 6 et le 12 août, les fonds actions ont collecté 7,9 milliards de dollars, mettant fin à plusieurs semaines de décollecte. Dans le même temps, les fonds obligataires ont continué sur leur lancée, avec 13,6 milliards de dollars de collecte, tandis que les fonds monétaires ont rendu 19,9 milliards, selon les données du " Flow Show " , le rapport sur les flux de collecte de BofA Global Research. Les fonds de métaux précieux, qui connaissent un fort engouement depuis quelques semaines, ont reçu un petit 400 millions de dollars de la part des investisseurs.

Dans le détail, la collecte des fonds actions provient exclusivement des fonds indiciels cotés, qui ont reçu 8,8 milliards de dollars, tandis que les gérants actifs ont rendu 0,8 milliard. Les investisseurs ont privilégié le marché américain, avec +4,8 milliards de dollars (contre -6,5 milliards la semaine dernière), placés notamment sur les fonds de petites capitalisations (+1,8 milliard) et les fonds tech (+1,4 milliard). Les fonds axés sur l'Europe et les marchés émergents ont, quant à eux, connu une semaine négative, de -0,5 milliard et -1,6 milliard de dollars de collectes respectives.

Au sein de l'univers obligataire, la collecte est tirée par les fonds investment grade, avec +10,7 milliards de dollars. Les fonds d'obligations municipales américaines ont eux enregistré leur quatrième meilleure semaine de leur histoire, avec +1,9 milliard de dollars de collecte. A l'inverse, les fonds d'obligations souveraines ont subi une forte décollecte hebdomadaire, à hauteur de -1,8 milliard de dollars.