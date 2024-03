"Les investisseurs obligataires devraient trouver un niveau de revenu attrayant" (Vontobel)

(AOF) - Les défaillances qui devraient rester sous contrôle sont une des cinq raisons d'investir dans les obligations en 2024, selon Eoin Walsh, associé et gérant de portefeuille chez TwentyFour AM, filiale indépendante de Vontobel. "L'amélioration des perspectives économiques a un impact direct sur les ratios financiers des entreprises. La bonne situation financière des banques, des entreprises et des consommateurs avant le début du cycle de randonnée a permis de contenir la détérioration attendue des ratios de crédit et de partir de niveaux sains par rapport aux normes historiques", explique t-il.

"De ce fait, les taux de défaillance ont été inférieurs à ce que beaucoup prédisaient, ce qui se reflète également dans les notations de crédit des entreprises", ajoute t-il.

"Nous pensons donc que les investisseurs obligataires ont de nombreuses raisons d'être optimistes en 2024. Après de graves épisodes de volatilité des marchés et de hausse des taux des banques centrales, les conditions sont réunies pour que l'année 2024 soit l'une des plus prometteuses depuis longtemps pour les titres à revenu fixe pour tout niveau de tolérance au risque donné, dans un contexte de rendements plus élevés, de défauts contenus et de baisse de l'inflation", conclut Eoin Walsh.