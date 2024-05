Les investisseurs continuent de privilégier les fonds actions

Les fonds actions ont attiré 9,8 milliards de dollars sur la semaine au 1 er mai, selon le Flow Show de BofA Global Research sur les flux mondiaux dans les fonds, réalisé à partir des données d’EPFR.

La collecte a encore été tirée par les fonds japonais, qui ont drainé 3,1 milliards de dollars sur la semaine. Les fonds actions émergentes ont aussi été plébiscités par les investisseurs, avec 3,1 milliards d’euros, et plus particulièrement les fonds Chine, qui lèvent 2,7 milliards de dollars. Les fonds sur les actions européennes enregistrent leur première collecte depuis décembre 2023, avec un petit 300 millions de dollars. Les fonds actions américaines collectent aussi, mais très légèrement (+100 millions).

Les fonds obligataires ont de leur côté attiré 4,6 milliards de dollars, principalement grâce aux fonds d’obligations notées investment grade (+3,9 milliards de dollars), qui continuent de séduire et enregistrent leur vingt-septième semaine de flux positifs.

Parallèlement, les fonds or ont enregistré sur la semaine leur plus forte décollecte depuis janvier 2024, avec 1,1 milliard de dollars. Champions de la collecte en 2023, les fonds monétaires voient sortir 1,6 milliard de dollars. Enfin, l’engouement pour les fonds crypto s’essouffle : ils voient sortir 600 millions de dollars, les plus forts rachats depuis juin 2022.

Laurence Marchal