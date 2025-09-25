Les investisseurs américains et asiatiques se tournent vers les fonds spéculatifs européens et du Moyen-Orient, selon une enquête de BofA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Nell Mackenzie

Les investisseurs fortunés des États-Unis et d'Asie ont annulé leurs projets d'investissement dans les fonds spéculatifs américains cette année, tout en augmentant leur exposition à l'Europe et au Moyen-Orient, selon une enquête de Bank of America dont Reuters a pris connaissance jeudi.

La moitié des allocataires qui avaient dit à Bank of America

BAC.N l'année dernière qu'ils investiraient dans des fonds spéculatifs américains ont maintenant abandonné ces plans, selon l'enquête.

Le rapport, qui a interrogé 263 répondants, représentant environ 840 milliards de dollars de liquidités du secteur, a montré que les allocations européennes ont dépassé les attentes de 8 %, selon les données de la banque, qui a comparé les enquêtes réalisées au cours du quatrième trimestre de l'année dernière à son enquête la plus récente menée auprès des investisseurs en août et en septembre. Les investisseurs américains et asiatiques ont été les premiers à s'intéresser aux fonds spéculatifs basés en Europe et au Moyen-Orient, où plusieurs fonds spéculatifs mondiaux se sont installés à Abu Dhabi et à Dubaï ces dernières années. Les plus importants d'entre eux, qui gèrent plus de 10 milliards de dollars, ont privilégié les transactions avec des fonds spéculatifs appelés "comptes gérés séparément", c'est-à-dire des véhicules d'investissement spéciaux créés pour un seul allocataire. Des entreprises telles que les fonds de pension, les fonds souverains et les family offices ont versé 37 milliards de dollars dans des fonds spéculatifs depuis le début de l'année, ce qui représente la plus grande quantité d'argent frais que le secteur ait connue depuis au moins 2016, a déclaré BofA. Alors que certains fonds spéculatifs restituent l'argent d'un investisseur en un jour, d'autres bloquent l'argent pour une période pouvant aller jusqu'à cinq ans. Sur les marchés publics, l'argent est revenu plus récemment dans les fonds d'actions américains, où les flux hebdomadaires suivis par EPFR ont atteint un record depuis le début de l'année de près de 58 milliards de dollars la semaine dernière .