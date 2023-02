Les investissements de parlementaires américains traqués par deux ETF

(NEWSManagers.com) - Le segment des fonds indiciels cotés (ETF) aux Etats-Unis se politise encore davantage. Après l'apparition d'ETF anti-woke et anti-ESG, deux nouveaux ETF répliquent depuis ce mardi les investissements en actions réalisés par des parlementaires américains, qu'ils soient démocrates ou républicains, et leurs conjoints.

Subversive Capital Advisor s'est ainsi associé à Unusual Whales, une plateforme d'informations et de flux sur les options, pour lancer les ETF Unusual Whales Subversive Democratic et Unusual Whales Subversive Republican. Les deux ETF sont gérés activement par Christian Cooper et cotés à la Bourse d'options de Chicago, Cboe BZX Exchange.

«Nous nous sommes associés à Unusual Whales pour développer des ETF qui permettent aux investisseurs de répliquer approximativement les portefeuilles des membres du Congrès des deux partis. Subversive n'exprime aucune vue sur les titres sous-jacents des ETF. Nous achetons et vendons les titres sur la base du compte-rendu fait par Unusual Whales des déclarations de détentions de titres effectuées par les membres du Congrès», explique Christian Cooper dans un communiqué. Selon lui, les membres du Congrès ont surperformé le marché et battu l'ETF SPDR S&P 500 en 2021 et 2022. «Nous pensons que les membres du Congrès ont davantage d'informations que nous, et que s'ils peuvent exploiter ces informations, nous devrions être en mesure de faire de même, et c'est désormais le cas», ajoute-t-il.

De tels ETF ne pourraient pas voir le jour en France. Les déclarations de situations patrimoniales des personnalités politiques françaises, disponibles sur le site de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique, s'en tiennent simplement aux instruments financiers détenus (PEA, assurance-vie, etc) et à leurs montants sans détailler les composants de ces instruments.