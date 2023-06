Les innovations Beauty Tech à impact social et environnemental positif de L'Oréal au coeur de Viva Technology

Paris, 12 juin – L’Oréal dévoile, à Viva Technology, une série d'innovations Beauty Tech au service de « la beauté pour tous, la beauté pour chacun ». Valorisant la beauté comme vecteur de bien-être individuel et collectif, ces innovations prennent la forme de services digitaux intelligents et durables, mais aussi d’appareils de diagnostic basés sur les données, pour une beauté inclusive, personnalisée et virtuelle.

Sur son stand totalement immersif, les solutions mises à l’honneur pour cette édition de VivaTech illustrent l’expertise de L’Oréal dans la gestion des données, de la technologie et de l’IA afin d’aider les consommateurs à être mieux informés et à accéder à des produits et services de beauté personnalisés, répondant à leurs besoins spécifiques.



La Beauty Tech de L’Oréal intègre un large portefeuille de produits et mobilise désormais plus de 5 900 collaborateurs dédiés. Elle s’est étendue à plus de 800 services en ligne, cumulant 40 millions d’utilisations en 2022. La Beauty Tech a donné lieu à des avancées telles que des nouveaux outils de beauté augmentée, des diagnostics pour la peau et les cheveux inédits, l’intégration d’un QR code à un milliard d'unités d'emballage pour augmenter l’expérience consommateur et à six Prix de l’Innovation au CES 2023.

« Cette année à VivaTech, nous avons réuni une sélection exceptionnelle d’innovations qui œuvrent pour une Beauty Tech à impact positif », a déclaré Nicolas Hieronimus, Directeur Général du Groupe L’Oréal . « En mettant nos ressources au service de technologies émergentes qui démocratisent l’accès à une beauté plus intelligente et plus durable, nous permettons à chacun d’apprécier la beauté de manière plus équitable et personnalisée. »

« Un tel niveau d’innovation ne serait possible sans nos équipes Beauty Tech dont les expertises sont toujours plus nombreuses et complémentaires, ni sans notre démarche d’open innovation via nos partenariats avec des start-ups et des leaders de la tech figurant parmi les plus avancés dans le monde. Nous sommes fiers de partager notre présence à VivaTech avec eux » a déclaré Barbara Lavernos, Directrice Générale Adjointe en charge de la Recherche, de l'Innovation et de la Technologie du Groupe L’Oréal « La technologie et la science d’aujourd’hui nous permettent non seulement de satisfaire nos consommateurs avec des services jusqu’alors inatteignables, mais aussi de nous transformer, de la Recherche aux ressources humaines, de la production au commerce, dans l’objectif d’inventer le futur de la beauté. »

« La Beauty Tech nous connecte à des milliards de consommateurs à travers le monde. Cela nous permet de comprendre leurs besoins uniques et évolutifs, dans leur infinie diversité, et d'y apporter une réponse augmentée avec un degré inédit de précision et de personnalisation, dans le monde réel comme dans le monde virtuel », a déclaré Asmita Dubey, Directrice Générale Marketing et Digital du Groupe L'Oréal.

Présent pour sa septième édition à VivaTech, L'Oréal présentera ses derniers services technologiques et partenariats innovants, intégrant des solutions de Beauty Tech inclusives , telles que HAPTA de Lancôme, conçu pour permettre aux personnes ayant une mobilité réduite de se maquiller ; des outils de diagnostic et de coaching , tels que SPOTSCAN de La Roche-Posay, META PROFILER™ de Giorgio Armani et K-SCAN de Kérastase ; des solutions de Beauty Tech personnalisées comme le 3D shu:brow de shu uemura pour un maquillage professionnel des sourcils à la maison, COLORSONIC de L'Oréal Paris pour une coloration sûre et uniforme à domicile, le relooking virtuel avec Maybelline Beauty App ; ainsi que des solutions de Beauty Tech durables telles que WATER SAVER par L’Oréal Professionnel, qui a permis, à ce jour, d'économiser plus de 42 millions de litres d'eau. Par ailleurs, le partenariat de L'Oréal avec IMPACT+ permet de mesurer l'impact de nos activités media digitales et le partenariat de trois ans de L'Oréal avec Alibaba, fer de lance de la toute première économie circulaire digitale en Chine, vise quant à lui à réduire l'impact de nos activités de e-commerce.

Les initiatives présentées cette année au salon VivaTech sont à retrouver plus en détail dans un document de référence dédié.

De plus, alors que la Corée est à l’honneur de cette édition 2023, L'Oréal est fier d'annoncer son protocole d'accord avec le ministère coréen des PME et des Start-Ups. Cette collaboration vise à renforcer la coopération et à accélérer la démarche d’open innovation de L'Oréal en Corée, à compter du 15 juin 2023.

Brandstorm L’Oréal 2023

Placée sous le thème « Inventer les nouveaux codes de la beauté », L'Oréal accueillera cette année à VivaTech la 31 ème édition du concours Brandstorm. En 2023, un nombre record de 92 000 inscrits, étudiants et jeunes actifs de moins de 30 ans, issus de 72 pays ont participé à cette expérience de formation immersive et digitale, véritable tremplin pour leur carrière. Lors de la finale, des équipes du Brésil, du Chili, de Chine continentale, de France, d'Inde, du Kenya, de Malaisie, du Moyen-Orient, d'Espagne, du Portugal et de Taiwan présenteront leurs innovations inspirées de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle, de l'intelligence artificielle et du métavers au jury exécutif de Brandstorm. Aujourd'hui, Brandstorm fait partie du programme de presque 100 universités à travers le monde et est accrédité par l’EOCCS en tant que programme certifiant de formation en ligne. L'équipe lauréate de l’édition Brandstorm 2023 sera annoncée vendredi 16 juin matin à VivaTech.

