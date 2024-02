Les indices européens en repli, TotalEnergies mine le CAC 40

A ce propos, Loretta Mester, présidente de la Banque fédérale de réserve de Cleveland a estimé hier que " baisser les taux trop tôt ou trop rapidement serait une erreur, sans preuve suffisante que l'inflation est sur une trajectoire durable et opportune pour revenir à 2% ".

Outre ces publications, les investisseurs ont pris connaissance de deux statistiques françaises. En 2023, le déficit commercial s'est réduit à 99,6 milliards d'euros après niveau record de 162,7 milliards d'euros en 2022. Entre fin septembre 2023 et fin décembre 2023, l'emploi salarié du secteur privé est stable en France après une progression de 0,1% le trimestre précédent.

La saison des publications trimestrielles se poursuivra en cette fin de semaine. Demain sont notamment attendus les comptes de Société Générale, Crédit Agricole, Kering et L'Oréal et vendredi ceux de Hermès.

A l'inverse, TotalEnergies a figuré parmi les plus fortes baisses du CAC 40 en raison d'une performance décevante au quatrième trimestre, bien que le groupe pétrolier affiche des résultats historiques en 2023. La veille, son titre avait progressé grâce aux profits plus élevés que prévu de son rival britannique BP.

Au chapitre des valeurs ce mercredi, celles de l'automobile se portent bien. Stellantis et Renault ont terminé parmi les plus fortes hausses de l'indice CAC 40. Ces deux entreprises ont profité des résultats supérieurs aux attentes de leur concurrent américain Ford au quatrième trimestre.

(AOF) - En hausse la veille, les Bourses européennes sont retombées dans le rouge aujourd’hui. Le CAC 40 a perdu 0,36% à 7611,26 points plombé par le recul de près de 3% de TotalEnergies, dont les performances ont déçu. L'EuroStoxx 50 a cédé 0,26% à 4678,54 points. De l'autre côté de l'Atlantique, les indices américains évoluent encore dans le vert vers 17h30. Le Dow Jones gagne 0,42% et le Nasdaq Composite avance de 0,67%

