Les indices européens au rebond

(AOF) - A l'ouverture des marchés ce matin, les Bourses européennes rebondissent au lendemain de leurs forts repli. Le CAC 40 gagnant que 0,16% à 7160,30 points. L'Eurostoxx 50 progresse de 0,54% à 4596 points. Hier, la baisse a été générale à Paris, seules deux valeurs du CAC 40 avaient échappé à la baisse : Thales et L'Oréal. Lundi, les marchés européens chutaient dans le sillage des places asiatiques : la Bourse de Tokyo avait enregistré une baisse de 12,4%, la plus importante depuis le krach d'octobre 1987. Ce matin, le Nikkei rebondit fortement avançant de plus de 10%.

Hier, le Nikkei a vu s'envoler un quart de sa valeur depuis son pic du 11 juillet 2024.

Le yen avait progressé nettement contre les principales devises sur fond d'augmentation de l'aversion pour le risque et de dénouement d'opérations de carry trade.