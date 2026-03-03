Les indices de Wall Street terminent en baisse, le conflit au Moyen-Orient alimentant les craintes d'inflation

* Téhéran veut fermer le détroit d'Ormuz, ce qui aura un impact sur les prix du pétrole

* Blackstone chute suite aux retraits des fonds de crédit

* Les ventes sont généralisées

(Mises à jour à la clôture) par Caroline Valetkevitch et Johann M Cherian

Les actions américaines ont chuté mardi, les investisseurs s'inquiétant de la durée du conflitau Moyen-Orient, mais les indices ont terminé bien loin de leurs plus bas niveaux de la journée. Les ventes ont été généralisées, le secteur des matériaux

.SPRLCM étant celui qui a le plus baissé parmi les principaux secteurs du S&P 500, et l'indice de volatilité Cboe .VIX a augmenté. Les investisseurs s'inquiètent de l'effet du conflit, qui en est à son quatrième jour, sur l'inflation, alors que les prix du pétrole ont continué à augmenter fortement. Les forces israéliennes et américaines ont frappé des cibles à travers l'Iran, provoquant des représailles iraniennes autour du Golfe alors que le conflit s'étendait au Liban.

"Bien que peu de choses aient changé fondamentalement depuis hier, les investisseurs s'inquiètent de plus en plus de la durée de la guerre et de son impact sur les prix de l'énergie", a déclaré Joseph Tanious, responsable de la stratégie d'investissement chez Northern Trust Asset Management à San Diego.

Les actions ont tout de même regagné du terrain après avoir perdu plus de 2 % au début de la journée. Lundi, l'indice S&P 500 est resté stable après avoir enregistré des pertes importantes au début de la journée.

Jed Ellerbroek, gestionnaire de portefeuille chez Argent Capital Management, a déclaré que "la réaction est très modérée jusqu'à présent", ce qui suggère que la tolérance des investisseurs pour le risque reste quelque peu intacte.

Selon les données préliminaires, le S&P 500 .SPX a perdu 65,03 points, soit 0,94%, pour terminer à 6 816,59 points, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 227,62 points, soit 1,00%, pour s'établir à 22 521,24. Le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 399,57 points, soit 0,82%, à 48 505,21.

Dans un signal potentiellement baissier, le S&P 500 a clôturé sous sa moyenne mobile de 100 jours pour la première fois depuis le 20 novembre.

Les actions de Blackstone BX.N ont baissé après que son fonds de crédit phare, BCRED, a connu une augmentation des demandes de rachat.

La menace de Téhéran d'attaquer tout navire tentant de traverser le détroit d'Ormuz, combinée à l'arrêt de la production de plusieurs producteurs de pétrole et de gaz du Moyen-Orient, a fait grimper les taux d'expédition et les prix du pétrole brut et du gaz naturel sur le marché mondial . Le détroit, un point d'étranglement critique, achemine environ un cinquième de la consommation totale de pétrole dans le monde.

Les investisseurs craignent que la hausse des prix du pétrole n'alimente l'inflation et ne complique les décisions politiques des banques centrales, déjà mises à rude épreuve par les augmentations de prix induites par les tarifs douaniers.

Le rendement du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR a atteint son plus haut niveau en une semaine et les investisseurs ont repoussé les attentes d'une réduction de 25 points de base des taux d'intérêt de la Réserve fédérale à septembre, contre juillet, selon les données compilées par LSEG.