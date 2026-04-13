Les indices de Wall Street sont mitigés, les inquiétudes liées aux tensions américano-iraniennes s'opposant à la recherche de bonnes affaires

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* Indices: Dow en baisse de 0,53%, S&P 500 stable, Nasdaq en hausse de 0,28%

* Goldman Sachs chute après la publication de ses résultats

* Sandisk en hausse après son intégration au Nasdaq-100

(Mise à jour en fin de matinée) par Niket Nishant et Avinash P

Les principaux indices de Wall Street ont été mitigés lundi, les investisseurs pesant les retombées de l'échec des négociations entre les États-Unis et l'Iran contre l'attrait des achats à bon compte.

La rhétorique entre les deux parties est devenue de plus en plus agressive, le président Donald Trump accentuant ses menaces contre l'Iran après le blocus militaire américain de tout le trafic maritime entrant ou sortant des ports et des zones côtières iraniens.

Cependant, certains ont déclaré que l'attention devrait se déplacer vers des facteurs au-delà de la géopolitique malgré la flambée des contrats à terme sur le brut Brent LCOc1 au-dessus de 100 dollars le baril et la réactivation des craintes d'inflation.

"L'économie mondiale est beaucoup plus résistante que ce que beaucoup lui attribuent et elle sait mieux gérer ces goulets d'étranglement qu'on ne le pense", ont écrit les analystes de Morgan Stanley.

Les derniers développements suggèrent que les investisseurs ne positionnent pas leurs portefeuilles uniquement en fonction de la géopolitique, mais tiennent compte d'un large éventail de facteurs, y compris les bénéfices et les mises à jour spécifiques aux entreprises, ce qui pourrait tempérer la volatilité et empêcher les mouvements brusques.

À 11:50 ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a baissé de 255,39 points, soit 0,53%, à 47 661,18, le S&P 500 .SPX est resté stable et le Nasdaq Composite .IXIC a augmenté de 64,35 points, soit 0,28%, à 22 967,24.

Les actions d'Allogene Therapeutics ALLO.O ont bondi de 25,74%, atteignant leur plus haut niveau depuis plus de deux ans et stimulant le Nasdaq après que les données intermédiaires d'une étude de phase intermédiaire ont montré que son traitement contre le cancer du sang réduisait le risque de rechute chez les patients.

Albemarle ALB.N , le plus grand producteur de lithium au monde, a gagné 7,98% et a été le plus grand gagnant du S&P 500. Oppenheimer a relevé son objectif de prix sur la société de 216 à 222 dollars.

GOLDMAN CHUTE APRÈS LES RÉSULTATS

Les actions de Goldman Sachs GS.N ont chuté de 3,14% et ont été les plus à la traîne du Dow Jones, les inquiétudes concernant la faiblesse de ses activités dans les titres à revenu fixe, les devises et les matières premières l'emportant sur l'optimisme suscité par ses bénéfices supérieurs aux prévisions .

"Nous ne voyons pas le marché accorder trop d'attention aux bénéfices supérieurs aux prévisions. Et tout cela à cause des perspectives d'une inflation plus élevée, d'une activité économique plus faible et d'une Fed qui pourrait être forcée de maintenir sa politique actuelle pendant très longtemps", a déclaré Peter Cardillo, économiste de marché en chef chez Spartan Capital Securities.

Le PDG de Goldman, David Solomon, a déclaré que la volatilité du marché due au conflit avait tempéré la réalisation des introductions en bourse, mais que l'environnement restait solide et que l'activité reprendrait une fois que les conditions se seraient stabilisées.

Parmi les valeurs individuelles, Chevron CVX.N , Exxon Mobil XOM.N et ConocoPhillips COP.N ont augmenté de 1,59%, 1,09% et 1,3%, respectivement, faisant grimper les valeurs énergétiques .SPNY de 1,08%.

Les valeurs liées aux voyages ont chuté, avec des transporteurs tels que Delta Air Lines DAL.N et Southwest Airlines LUV.N en baisse de 2,81% et 2,77%, respectivement, en raison des craintes que la hausse des prix du pétrole n'entraîne une augmentation des coûts du carburant.

Les actions du distributeur de fournitures industrielles Fastenal FAST.O ont chuté de 7,38% après la publication des résultats. Sandisk SNDK.O a gagné 5,87%, le fabricant de puces mémoire étant en passe de rejoindre l'indice Nasdaq-100 .NDX le 20 avril.

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse dans un rapport de 1,22 contre 1 sur le NYSE et de 1,18 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 13 nouveaux plus hauts et 11 nouveaux plus bas sur 52 semaines, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 67 nouveaux plus hauts et 78 nouveaux plus bas.

Par ailleurs, les ventes de logements existants aux États-Unis ont chuté à leur plus bas niveau depuis neuf mois en mars, en raison de l'étroitesse des stocks et des inquiétudes croissantes concernant le marché du travail.

Le gouverneur de la Réserve fédérale, Stephen Miran, devrait s'exprimer plus tard dans la journée.