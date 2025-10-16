Les indices de Wall Street finissent en baisse ; les valeurs financières sont un frein

Les actions américaines terminent en baisse

Les valeurs financières sont en tête des baisses du S&P 500; les valeurs technologiques sont les seules à avoir progressé

Le dollar et le pétrole brut en baisse; le bitcoin chute de plus de 2 %; l'or augmente de plus de 2 %

Le rendement des obligations du Trésor américain à 10 ans tombe à 3,97%

LES INDICES DE WALL STREET FINISSENT EN BAISSE; LES VALEURS FINANCIÈRES SONT UN FREIN

Les trois principaux indices boursiers américains ont terminé en baisse jeudi sur fond de faiblesse des valeurs financières et des banques régionales, les investisseurs s'inquiétant de la persistance des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine. Les actions de la banque régionale Zions Bancorporation

ZION.O ont chuté de 13,1% après avoir révélé une perte inattendue sur deux prêts dans sa division californienne. Dans les dernières nouvelles concernant les relations commerciales entre les États-Unis et la Chine, cette dernière a accusé les États-Unis d'attiser la panique au sujet de ses contrôles sur les terres rares et a déclaré que le secrétaire au Trésor Scott Bessent avait fait des remarques "grossièrement déformées" au sujet d'un négociateur commercial chinois de premier plan, rejetant ainsi un appel de la Maison Blanche à revenir sur les restrictions.

"Nous avons encore la gueule de bois du tweet de vendredi qui a augmenté le niveau d'intensité de la guerre commerciale avec la Chine, ce qui ne s'est pas nécessairement dissipé cette semaine", a déclaré Ron Albahary, directeur des investissements chez LNW à Philadelphie.

"Il semble que les deux parties s'accrochent et je pense que les marchés commencent à réagir à la possibilité qu'une guerre commerciale plus intense puisse nuire non seulement à l'économie mondiale, mais aussi à notre économie."

Vendredi dernier, le président américain Donald Trump a menacé la Chine de lui imposer des droits de douane de 100 % à partir du 1er novembre, à la suite des restrictions chinoises sur les exportations de minéraux de terres rares.

Le secteur financier de l'indice S&P 500 .SPSY a chuté de 2,8 % et a perdu le plus de points parmi les principaux secteurs. Il avait progressé cette semaine à la suite des bénéfices plus élevés que prévu des grandes banques américaines.

Les assureurs ont également chuté, Travelers Companies

TRV.N perdant 2,9 % après que la société a publié un revenu trimestriel inférieur aux estimations.

Matt Stucky, gestionnaire en chef du portefeuille d'actions chez Northwestern Mutual Wealth Management Company, a déclaré que les actifs exposés à la consommation se vendaient jeudi, ce qui suggère des inquiétudes concernant le crédit à la consommation. "Il s'agit notamment de sociétés comme Capital One, de banques régionales et de sociétés industrielles, les compagnies aériennes étant considérées comme les plus sensibles au crédit à la consommation", a-t-il déclaré.

Les actions de Capital One Financial COF.N ont terminé en baisse de 5,6%. Les actions des compagnies aériennes ont chuté, United Airlines UAL.O étant en tête des pertes avec une baisse de 5,6 %.

Voici l'instantané du marché à la clôture:

(Caroline Valetkevitch, Chuck Mikolajczak, Sinéad Carew)

