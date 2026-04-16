Les indices de Wall Street devraient ouvrir en hausse, les espoirs de diplomatie au Proche-Orient et les bénéfices stimulant la confiance

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* Futures en hausse: Dow 0,24%, S&P 500 0,16%, Nasdaq en hausse de 0,2%

* Voyager Technologies grimpe après la sélection de la Nasa pour une mission privée d'astronautes

* Pepsi dépasse les estimations de bénéfices trimestriels

(Mise à jour avant l'ouverture des marchés) par Niket Nishant et Avinash P

Les principaux indices de Wall Street devraient ouvrir en hausse jeudi, grâce à l'espoir que le pire du conflit au Moyen-Orient soit passé , tandis qu'une vague de bénéfices solides a apaisé les inquiétudes concernant la santé de l'économie.

Bien qu'aucun accord n'ait été conclu pour mettre fin aux hostilités avec l'Iran, les espoirs de progrès diplomatiques ont amélioré le sentiment.

Les indices de référence S&P 500 .SPX et Nasdaq .IXIC ont clôturé à des niveaux record mercredi, signalant un regain d'appétit pour les actifs à risque si la diplomatie reste sur la bonne voie.

Pour l'instant, les marchés se trouvent dans une situation idéale où le cessez-le-feu tient bon et où l'on espère vraiment qu'un accord sera conclu très prochainement, a déclaré Kathleen Brooks, directrice de recherche chez XTB.

À 8:38 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en hausse de118 points, soit 0,24%, le S&P 500 E-minis EScv1 a ajouté11 points, soit 0,16%, le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 a avancé de 53,5 points, soit 0,2%.

Le sentiment a également été soutenu après qu'un haut fonctionnaire israélien ait déclaré que le cabinet israélien s'était réuni mercredi pour discuter d'un éventuel cessez-le-feu au Liban voisin.

Un tel cessez-le-feu pourrait éliminer un point d'achoppement clé pour obtenir un accord de paix plus large. Le président Donald Trump a également indiqué que Washington pourrait encore parvenir à un accord avec Téhéran.

Toutefois, les actions restent vulnérables si la diplomatie cède la place à une nouvelle escalade.

"Les négociations en cours pourraient donner lieu à de nouveaux revirements et à des nouvelles contradictoires, ce qui rendrait les conditions de transactions périlleuses", a déclaré Lisa Shalett, responsable des investissements chez Morgan Stanley Wealth Management.

LES RÉSULTATS INFLUENCENT LE SENTIMENT

Les mouvements du marché pourraient également devenir plus idiosyncrasiques à mesure que la saison des résultats s'accélère, offrant de nouveaux catalyseurs aux investisseurs.

Le géant américain des boissons PepsiCo PEP.O a gagné 0,7 % avant le marché après avoir dépassé les estimations de bénéfices trimestriels , tandis que Travelers TRV.N a chuté de 0,6 % après ses résultats . Netflix NFLX.O devrait également publier ses résultats après la clôture des marchés.

La plupart des banques qui ont publié leurs résultats depuis le début de la semaine ont dépassé les estimations, indiquant que les consommateurs restent en bonne santé financière , ce qui atténue les inquiétudes concernant le moteur de croissance de l'économie américaine.

Les secteurs en perte de vitesse, tels que les valeurs technologiques et les logiciels, ont repris pied cette semaine. Les petites capitalisations gagnent également du terrain, l'indice Russell 2000 se situant à environ 0,8 % de son record intrajournalier.

Parmi les valeurs qui ont le plus progressé au cours de la séance de pré-ouverture du marché, on peut citerMyseum MYSE.O , qui a presque quadruplé après avoir changé de nom pour devenir Myseum.AI.

Le rallye a eu lieu un jour après un mouvement similaire par le fabricant de baskets Allbirds BIRD.O et a rappelé la vague d'entreprises de l'année dernière qui ont pivoté vers des stratégies de trésorerie crypto, ce qui a déclenché une frénésie d'achat pour leurs actions.

Voyager Technologies VOYG.N a augmenté de 8 % après que la Nasa a signé une commande pour que la société conduise la septième mission privée d'astronautes vers la Station spatiale internationale, la première sélection de la société pour une telle mission.

Les investisseurs observent également la transition incertaine de la direction de la Réserve fédérale . Kevin Warsh, le candidat désigné par Trump pour succéder à Jerome Powell à la présidence de la Fed, semble être confronté à une succession moins harmonieuse et moins opportune que prévu.

Mercredi, Donald Trump a déclaré qu'il renverrait Jerome Powell de son siège au Conseil des gouverneurs de la banque centrale américaine si ce dernier ne quittait pas également ce poste à la fin de son mandat de chef de la Fed, le 15 mai.