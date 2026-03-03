Les indices de Wall Street chutent, le conflit au Moyen-Orient alimentant les craintes d'inflation

* Téhéran veut fermer le détroit d'Ormuz, ce qui aura un impact sur les prix du pétrole

* Blackstone se replie sur les retraits de fonds de crédit; Fitch rétrograde Paramount au rang de junk

* Indices en baisse: Dow 0,6%, S&P 500 0,8%, Nasdaq 0,8%

(Mise à jour de l'après-midi) par Caroline Valetkevitch et Johann M Cherian

Les actions américaines étaient en baisse mardi après-midi, les investisseurs craignant que le conflit au Moyen-Orient ne dure plus longtemps que prévu.

La plupart des principaux indices S&P 500 sont restés en baisse dans les échanges de l'après-midi, mais les principaux indices ont été bien loin de leurs plus bas de la session.

Les investisseurs s'inquiètent de l'effet du conflit, qui en est à son quatrième jour, sur l'inflation, alors que les prix du pétrole ont continué à augmenter fortement. Les forces israéliennes et américaines ont frappé des cibles à travers l'Iran, provoquant des représailles iraniennes autour du Golfe alors que le conflit s'étendait au Liban.

"Bien que peu de choses aient changé fondamentalement depuis hier, les investisseurs sont de plus en plus inquiets de la durée de la guerre et de son impact sur les prix de l'énergie", a déclaré Joseph Tanious, stratège en chef des investissements chez Northern Trust Asset Management à San Diego.

Les actions ont réduit leurs pertes après avoir chuté de plus de 2% au début de la journée, et les valeurs financières

.SPSY étaient en légère hausse.

Jed Ellerbroek, gestionnaire de portefeuille chez Argent Capital Management, a déclaré que la "réaction jusqu'à présent est très calme", ce qui suggère que la tolérance des investisseurs pour le risque reste intacte.

Les actions des compagnies aériennes, qui avaient baissé plus tôt dans la journée, étaient en hausse, les actions d'American Airlines AAL.O augmentant de 1,5%.

Le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 289,77 points, soit 0,59%, à 48 615,01, le S&P 500 .SPX a perdu 51,47 points, soit 0,75%, à 6 830,15 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 188,62 points, soit 0,83%, à 22 560,24.

L'indice Cboe Volatility .VIX était en hausse.

La menace de Téhéran d'attaquer tout navire tentant de traverser le détroit d'Ormuz, combinée à l'arrêt de la production de plusieurs producteurs de pétrole et de gaz du Moyen-Orient, a fait grimper les taux d'expédition et les prix du brut et du gaz naturel sur le marché mondial . Le détroit, un point d'étranglement critique, achemine environ un cinquième de la consommation totale de pétrole dans le monde.

Alors que les valeurs financières étaient pour la plupart en hausse, les actions de Blackstone BX.N étaient en baisse de 1,2 % après que son fonds de crédit phare, BCRED, ait connu une forte augmentation des demandes de rachat.

Les investisseurs ont craint que la hausse des prix du pétrole n'alimente l'inflation et ne complique les décisions politiques des banques centrales, déjà mises à l'épreuve par les hausses de prix induites par les tarifs douaniers.

Le rendement du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR a atteint son plus haut niveau en une semaine et les investisseurs ont repoussé les attentes d'une réduction de 25 points de base des taux d'intérêt de la Réserve fédérale à septembre plutôt qu'en juillet, selon les données compilées par le LSEG.

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse dans un rapport de 3,74 contre 1 sur le NYSE. Il y a eu 117 nouveaux sommets et 158 nouveaux creux sur le NYSE.

Sur le Nasdaq, 1 404 titres ont augmenté et 3 294 ont baissé, les titres en baisse étant plus nombreux que les titres en hausse dans un rapport de 2,35 contre 1.